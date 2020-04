Sanzio, Raffaello - Scuola di Atene (2)

Sanzio, Raffaello - Scuola di Atene

In quest'opera, dalle tinte brillanti, simili a quelle di Michelangelo, Raffaello esprime il concetto filosofico e scientifico del vero. I personaggi attorno ai quali è costruita l'intera scena sono Platone e Aristotele. Il contesto è quello dell'Atene dell'età classica. I personaggi fulcro sono accerchiati da altri personaggi, filosofi e scienziati, il cui pensiero deriva da quello dei due maestri: questi uomini hanno riflettuto sulla verità del mondo, fornendo una loro spiegazione, contribuendo ad aggiungere un tassello alla conoscenza dell'uomo.Platone e Aristotele sono messi al centro perchè da loro deriva il pensiero degli altri personaggi che hanno recepito i loro insegnamenti. I due diedero due spiegazioni opposte del mondo, lo suggerisce la gestualità: Platone indica verso l'alto, verso il Mondo delle Idee; Aristotele tiene il palmo verso il basso a dire che la verità delle cose è da cercarsi nel mondo contingente. Queste due posizioni diverse sono espresse anche attraverso le due opere che hanno in mano: l'Etica e il Timeo. Raffaello non si schiera dalla parte dell'uno o dell'altro, da ad entrambi lo stesso spazio. Alcuni personaggi presentano dei volti ritratti, di persone vere; ad esempio Leonardo è rappresentato in Platone. L'ambientazione è classica e l'edificio idealizzato, ma Raffaello si rifà comunque all'arte classica che vede: la volta a botte cassettonata, con i lacunari, è quella della Basilica di Massenzio a Roma. Raffaello crea una struttura architettonica, aperta sulla sfondo, che poteva essere l'immagine idealizzata di San Pietro allora in costruzione; vi è infatti la citazione della cupola.A partire da sinistra si riconosce Pitagora che cerca di raggiungere la conoscenza del vero attraverso uno studio scientifico, probabilmente sui vasi comunicanti, attraverso la geometria. Vi è anche Parmenide o Anassagora, poco più a destra vi è Eraclito collocato al centro della scena, isolato, perchè in lui Raffaello rappresenta il volto di Michelangelo. Quest'ultimo, nello stesso periodo, stava realizzando la Cappella sistina e aveva chiesto al Papa di non avere allievi e collaboratori. Si è blindò nella Cappella in modo che durante l'esecuzione nessuno la vedesse. Questo è il motivo per il quale Eraclito, o meglio Michelangelo, è isolato. Ad essere isolato sulle scale vi è anche Diogene il cinico. Più a destra c'è Euclide che espone i suoi studi agli allievi e nel suo volto è possibile scorgere quello di Bramante. Sull'estrema destra vi sono Zoroastro, con la sfera stellata, e Tolomeo con il globo terrestre, ad esporre la teoria geocentrica. I due si rivolgono a Raffaello e all'amico Sodoma. Raffaello è riconoscibile perchè, a differenza degli altri personaggi, guarda fuori dall'opera a creare un collegamento con l'osservatore. Questo tecnica per autoritrarsi fu frequente nel rinascimento.