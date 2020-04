Sanzio, Raffaello - Ritratto di Angelo Doni e Maddalena Strozzi

Raffaello - Ritratto di Angelo Doni e Maddalena Strozzi

Leonardo e Michelangelo si sfidarono in una competizione nella Salone del 500 a Palazzo Vecchio: avrebbero dovuto realizzare due scene battaglia, due vittorie di Firenze; più precisamente Leonardo doveva rappresentare la battaglia di Anghiari e Michelangelo quella di Cascina. Nel 1503 furono presentati i cartoni preparatori di entrambi e furono incisi sul muro.Michelangelo, troppo impegnato, abbandonò l'incarico e Leonardo decise di sperimentare la tecnica dell'incausto, con la cera. Purtroppo un giorno gli operai si avvicinarono troppo con le torce all'opera e la sciolsero, quindi, anche Leonardo, fu costretto ad interrompere il lavoro. Rimasero però i due cartoni preparatori che divennero un punto di riferimento e ispirazione per i giovani artisti, come Raffaello. Raffaello conobbe Leonardo di persona e vide la Gioconda e ne rimase estasiato.Infatti, quando fu incaricato nel 1506 dal ricco mercante fiorentino Angelo Doni di realizzare un doppio ritratto di lui e della moglie, Maddalena Strozzi, con cui da poco si era sposato, decise di realizzare il ritratto della donna su modello della Gioconda. Lo si evince dalla postura, dalla posizione della mani e da molti altri particolari sebbene l'intento delle due opere fosse diverso.È facile capire il ruolo sociale dei personaggi: lui era un collezionista di gemme e lo si capisce dal fatto che lei abbia molti ornamenti, come il monile costituito da uno smeraldo, da uno zaffiro e da un rubino, e dai suoi due anelli. Il committente era molto aggiornato sull'arte infatti commissionò a Michelangelo il Tondo Doni, l'unica opera pittorica di Michelangelo su tavola. L'opera vagamente ricorda il Dittico di Montefeltro anche se cambia la posizione dei soggetti, il rapporto fra le figure e lo spazio: nell'opera di Raffaello i personaggi sono inseriti nell'ambiente, in quella di Piero il paesaggio non ha ruolo perchè i due vengono rappresentati in maniera araldica e meno armonica.