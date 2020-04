Buonarroti, Michelangelo - Tomba di Giulio II

Nel 1506 Michelangelo fu richiamato a Roma da Giulio II, non per realizzare la Cappella Sistina, ma per realizzare un'opera scultorea: il monumento funebre di Giulio II. In quell'anno, entusiasta, stese il progetto complessissimo della tomba che consisteva in una struttura a 360°, che presentava 40 statue di marmo di Carrara.Dopo aver scelto i blocchi di pietra iniziò la realizzazione di una decina di statue, fra cui quella di Mosè. A questo punto il papa gli chiese se avesse potuto sospendere la realizzazione del monumento per dare la precedenza alla Cappella Sistina. Michelangelo rifiutò categoricamente e tornò a Firenze. Il papa lo pregò di tornare e si piegò alle sue volontà: gli concesse di portare avanti la statua ma almeno avrebbe dovuto realizzare il soffitto della Cappella Sistina, fulcro religioso del vaticano. Michelangelo accettò, ma Giulio II poco dopo morì, trascurò così per decenni il monumento funebre fino a quando, intorno al 1540 gli eredi di Giulio II gli proposero di realizzare una versione ridotta dell'opera, che fu terminata nel 1544, per dare una sepoltura dignitosa al pontefice.Michelangelo decise allora di rendere il monumento frontale e di utilizzare solamente qualcuna delle statue già realizzate, fra cui quella di Mosè che era stato inizialmente concepito frontale; decise così di modificare la statua conferendogli energia fisica: sembra che si stia alzando. Gli gira la testa ed è quindi costretto a rinunciare a una parte della barba, per la restante utilizza l'effetto della barba trattenuta. Modifica anche l'assetto delle gambe, concepite inizialmente dritte, garantendo il divenire, l'instabilità. In questo modo conferisce alla statua potenza e vigore fisico. Adesso l'opera si trova in San Pietro in Vincoli.