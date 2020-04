Buonarroti, Michelangelo - Scene centrali soffitto della Cappella Sistina

Michelangelo - Scene centrali soffitto della Cappella Sistina

Scene centrali: 1° (Divisione della luce dalle tenebre): Il protagonista della prima scena è Dio, umanizzato e con una energia fisica incredibile che sopperisce alla mancanza di spazio: con le braccia sta fisicamente separando la luce dalle tenebre. Questa azione crea un taglio diagonalizzato, sottolineato dalla serpentina.Dio è sempre riconoscibile sia per la barba, ma anche per la veste viola.Scene centrali: 2° (Creazione degli astri): L'ambientazione non ha alcuna importanza, infatti c'è solo in un angolo un accenno di vegetazione poichè per Michelangelo la natura si identifica con l'uomo. Anche gli astri, la Luna e il sole, sono solo citati; perchè l'interesse di Michelangelo è quello di concentrare l'attenzione sulla gestualità perentoria di Dio, estremamente concentrato e in parte in ombra a causa della presenza della Luna. La scena presenta una cronologia: viene suggerita una visione semicircolare, un passaggio temporale e spaziale. È infatti rappresentata una scena in divenire: Dio crea gli astri e poi, accompagnato dagli angeli apteri, si allontana colpito da un vento che proviene dalle sue spalle.Scene centrali: 3° (Separazione della terra dalle acque): Dio sta separando la terra dalle acque. Michelangelo non contestualizza in maniera descrittiva l'ambiente, vuole solamente concentrare l'attenzione dell'osservatore sul vigore fisico e sul gesto creatore, sottolineato dalla diagonalità, dalle mani e dalla veste.Scene centrali: 4° (Creazione di Adamo): Viene rappresentato il momento prima della scintilla che innesca la vita di Adamo, infatti la mano tesa di Dio deve ancora toccare quella morta di Adamo. Dio, rappresentato ancora diagonalmente, è sostenuto da degli angeli apteri. Alla fine del '500 questa scena fu rovinata da delle infiltrazioni d'acqua, tanto che Giovanni Carnovali ridipinse le mani.Scene centrali: 5° (Creazione di Eva): Eva in questa scena è già stata creata dalla costola di Adamo, anche se nella genesi viene raccontato che fu modellata nella terra.Scene centrali: 6° (Peccato originale e cacciata dal paradiso): Nella scena vi è una sequenza: i due mangiarono il frutto della conoscenza offerto da un serpente dall'aspetto antropomorfo (probabilmente così rappresentato perchè per Michelangelo la natura di identificava con l'uomo) e poi furono scacciati dall'Arcangelo Gabriele dal paradiso. L'opera è molto simile a quella di Masaccio, i due, infatti, dopo la cacciata, presentano un imbrutttimento fisico. L'ambiente ha pochissimo spazio, mentre i soggetti sono ancora una volta i protagonisti.Scene centrali: 8° (Diluvio universale): Gli uomini cercano dei lembi di terra per salvarsi dal diluvio. Gli unici a salvarsi furono coloro presenti sull'arca di Noè, rappresentata in lontananza. Il dramma e la disperazione vengono rappresentati attraverso il groviglio di corpi.L'ultima scena è quella dell'ebrezza di Noè.