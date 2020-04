Buonarroti, Michelangelo - Giudizio universale

Michelangelo - Giudizio universale

Michelangelo tornò fra il 1536 e il 1541 per decorare la parete di fondo della Cappella sistina. L'opera fu commissionata da papa Paolo III Farnese, colui che diede inizio al Concilio di Trento, difatti il suo intento era quello di riconferire importanza alla Chiesa, ormai corrotta. Il soffitto rappresenta l'origine della Chiesa, le pareti laterali la sua vita e la parete di fondo la conclusione di tutto; quindi, nella cappella sistina, vi è una sintesi di tutta la storia della Chiesa.L'immagine è molto potente: vi è un Cristo giudice, molto arrabbiato, affiancato dalla Madonna, che guarda con aria dimessa i beati. Attorno ai due personaggi ve ne sono una miriade che si arrampicano sulle nuvole, fra questi vi sono degli uomini della Chiesa facilmente riconoscibili, fra di questi San Lorenzo, con la graticola, San Bartolomeo, sguaiato. Sulla pelle sguiata di Bartolomeo, Michelangelo si è autoritratto. La gestualità di Cristo è differente rispetto a quella rappresentata da Giotto: in questa versione è rivolto verso i dannati e simbolicamente alza le braccia per gettarli all'inferno.Il fatto che Michelangelo avesse rappresentato molti soggetti nudi fece molto scalpore, infatti sono stati aggiunti dei drappi per coprire le nudità da Daniele Volterra, soprannominato il Braghettone. Ma ciò che fece più scalpore è che, fra i dannati, nelle vesti di Minosse, Michelangelo rappresentò Biagio da Cesena, un cardinale molto corrotto. Addirittura è avvolto da un serpente che gli morde i genitali e presenta le orecchie di un asino. Non appena il cardinale vide l'opera, chiese a Paolo III di modificarla, ma costui si rifiutò. Fu inoltre modificata la posizione di San Biagio, riconoscibile per i pettini da caldatore, e di Santa Caterina, riconoscibile per la ruota, perchè Biagio era piegato su Caterina.