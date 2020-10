Mantegna, Andrea - Circoncisione

Circoncisione

Il dipinto fa parte del trittico degli Uffizi - tre pannelli rappresentati l'Ascensione (a sinistra), l'Adorazione dei Magi (al centro) e la Circoncisione (a destra) - ed è stato realizzato da Mantegna fra il 1460 e il 1470. La scena si svolge interamente in un ambiente chiuso, caratterizzato da un’architettura e da una decorazione molto ricca.La scena si riferisce a due episodi distinti, riportati dalle Sacre Scritture, ma che Mantegna unifica: la presentazione al Tempio e la Circoncisione. I personaggi, da sinistra a destra sono:• S. Giuseppe che, secondo la tradizione porta come offerta due colombe; questo particolare è da ricollegare al rito della purificazione• il fanciullo, dipinto di spalle, vestito alla maniera antica, che sorregge un vassoio con tutti gli strumenti necessari per la circoncisione;• San Simeone, curvo per la veneranda età, che impugna un piccolo coltello affilato necessario per compiere il rito;• la Vergine con in braccio il Bambino Gesù che si ritrae spaventato alla vista della lama, aggrappandosi alla madre• la profetessa Anna• un’altra donna, forse Santa Elisabetta, che accarezza la testa di un bambino (forse S. Giovannino) mentre sta mangiando una ciambella. Tuttavia, non avendo questi due personaggi l’aureola è più probabile che si tratti di due figure di passaggio.Ciò che si nota immediatamente è la precisione con cui sono dipinti i dettagli del vasellame poggiato sull’altare, della forbice e della benda disegnate in prospettiva che si trovano sul vassoio tenuto dal piccolo assistente. Alcuni critici sono del parere che, in questo modo, Mantegna abbia voluto quasi gareggiare con i pittori fiamminghi.L’interno è decorato da marmi con venature colorate e numerose sono le decorazioni all’antica, come conchiglie o ghirlande. Al centro è messa in rilievo una colonna di marmo giallo con un capitello corinzio che sostiene due archi, le cui lunette sono decorate con due bassorilievi, raffiguranti il Sacrificio di Isacco e la Consegna dei Dieci Comandamenti. Nello spazio fra i due archi è collocato un cherubino dorato. La colonna costituisce una sorta di perno intorno a cui ruota tutta la composizione: a destra i personaggi femminili e a sinistra quelli maschili che sono collocati nello spazio in modo ordinato e in sincronia con l’ambiente che li circonda. I colori adoperati sono caldi e la luce è dorata.Alcuni elementi architettonici ci rimandano al San Sebastiano, esposto al Kunsthistorisches Museum di Vienna.