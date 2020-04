Leonardo - Vita

Vita di Leonardo

Leonardo, non fu solo un pittore, fu soprattutto uno scienziato infatti il suo approccio all'arte fu scientifico. L'essere stato uno scienziato fu fondamentale per la qualità della sua produzione artistica: opera infatti secondo l'esperienza e l'osservazione diretta; il ciò gli permise di essere molto concreto, a dimostrazione di ciò nelle sue opere vi è un gusto botanico, che in Botticelli non era presente, oltre che anatomico: osservò e studio infatti corpi umani, anche dall'interno, negli obitori.Il fatto che il bagaglio delle sue conoscenze fosse legato alla scienza lo rese diverso dai suoi predecessori, ciò che però gli mancava era una specifica formazione letteraria, tanto che si definiva homo senza lettere, che invece Michelangelo possedeva.Lo scienziato nacque a Vinci, nei pressi di Firenze. La sua infanzia fu particolare, e per questo suscitò l'interesse di storici e psicologi: nacque da ser Piero, un avvocato, e da una ragazza di bassa estrazione sociale. I due mai si sposarono per il dislivello sociale, per lo più Piero strappò il figlio da sua madre naturale. Leonardo visse quindi con la famiglia del padre che sposò un'altra donna e dalla cui unione nacquero due figli. Leonardo è sempre stato a conoscenza di questo fatto, tanto che ne parlo in vari scritti. Negli scritti parlava anche dei sogni che faceva e che furono successivamente studiati da Freud. Uno fra i più caratteristici è il sogno del nibbio che Leonardo fece in maniera ricorrente: sognava di essere rapito dalla culla nella quale si trovava dal nibbio. Freud giustificò questo sogno con il distacco dalla madre naturale. Ha suscitato interesse anche la sua maggiore età infatti mai si sposò, possedeva tendenze omosessuali e subì un processo per sodomia. Leonardo è anche stato un personaggio geniale, visionario che anticipò per esempio strumenti di volo.