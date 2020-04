Leonardo - Battesimo di Cristo

Battesimo di Cristo

Anzitutto Leonardo, non fu solo un pittore, fu anche uno scienziato. L'essere stato uno scienziato fu fondamentale per la qualità della sua produzione artistica: opera infatti secondo l'esperienza e l'osservazione diretta; ciò gli permise di essere molto concreto, a dimostrazione di ciò nelle sue opere vi è un gusto botanico, che in Botticelli non era presente, oltre che anatomico: osservò e studio infatti corpi umani, anche dall'interno, negli obitori.Leonardo inoltre si formò nella bottega di Andrea Verrocchio, il quale, nel 1470, realizzò il Battesimo di Gesù per il convento di San Salvi. A Leonardo fu commissionata una parte dell'opera: i due angioletti e in particolare quello di sinistra. Lo si può evincere dalla differente stesura pittorica, dalla leggerezza del tocco di Leonardo, dalla sfumatura dei colori, dai particolari pennelli utilizzati, ma anche dagli esami chimici fatti successivamente.I due angioletti differiscono da i protagonisti del dipinto per le fattezze, ma anche perché i protagonisti presentano un effetto scultoreo tipico di Verrocchio, garantito dal leggero contorno. Sicuramente di Verrocchio è palma, priva di alcun dettaglio botanico, anzi molto stilizzata. Sebbene Leonardo fosse solo un allievo stava già sviluppando un nuovo linguaggio artistico. Probabilmente anche la parte di paesaggio dietro gli angioletti è stata realizzata da Leonardo perché presenta un effetto di sfocatura, utilizzato di sovente dal pittore, come nella Gioconda. Codesto effetto è garantito dalla prospettiva aerea (da aere, ovvero aria). In lontananza rappresenta spesso luoghi primordiali.