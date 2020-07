Leonardo - Analisi "Battesimo di Cristo" e "Adorazione dei Magi"

Battesimo di Cristo

Adorazione dei Magi

La tavola venne eseguita intorno al 1475-80 per il Monastero fiorentino di San Salvi. Essa è frutto di una prova collettiva di Verrocchio e d alcuni suoi allievi, tra cui Leonardo e forse Botticelli. Verrocchio impostò la composizione ed eseguì le figure di Cristo e di san Giovanni. A Botticelli si deve probabilmente l’angelo con lo sguardo volto verso l’esterno, mentre il contributo di Leonardo è stato individuato nello sfondo paesaggistico delicatamente sfumato, con una bellissima suggestione di monti e acque, nell’unificazione atmosferica della scena e nell’angelo visto di schiena.Se lo stile del Verrocchio è caratterizzato da un linearismo che indaga le anatomie e le espressioni ma senza esasperazioni, evidente per esempio nei contorni netti, Leonardo invece tende ad addolcire i contorni delle figure, a fonderli delicatamente nell’atmosfera, ma anche a studiare le espressioni dei volti e il carattere dei personaggi.Il dipinto venne realizzato tra il 1481 e il 1482 ed è rimasto allo stato di abbozzo, con una parziale stesura soltanto del primo strato di colore: le figure sono modellate dal chiaroscuro con il bistro (pigmento di colore bruno), quindi dipinte per velature sovrapposte capaci di rendere i volumi e il senso di movimento, infine evidenziate nei punti di luce con pennellate di biacca (carbonato basico di piombo); in breve il procedimento di Leonardo va dallo scuro al chiaro, dalle ombre alla luce.La tecnica è olio e tempera su tavola con parti in lacche rosse, lacche verdastre e biacca.La Madonna e il Bambino sono al centro della composizione, ripresa da un punto di vista piuttosto alto; alle loro spalle è san Giuseppe, mentre i tre re, il loro seguito e gli angeli sono disposti a semicerchio tutti intorno. Sullo sfondo sono raffigurati un paesaggio naturale – in cui si riconosce, a destra, la grotta della natività – e alcune misteriose architetture in rovina. Le fanciulle e i cavalieri sullo sfondo potrebbero rappresentare l’umanità prima della rivelazione divina, così come le rovine potrebbero indicare la fine dell’era pagana.