Klimt, Gustav - Il bacio

Gustav Klimt: Il bacio

La tela, della dimensione di 10 x180 cm, realizzata nel 1907-1908, è esposta alla Österreichsche Galerie di ViennaEssa costituisce l’opera fondamentale del cosiddetto “periodo d’oro” di Klimt. Infatti dopo averla dipinta, l’artista rinunciò ad ogni forma di estetismo, caratterizzato da decorazioni preziose e dal predominio di elementi dorati.Il tema dell’abbraccio, peraltro già oggetto di altre tele di Klimt, occupa una scena che l’artista priva di ogni elemento realistico e quindi è collocato in un modo atemporale. Le minute decorazioni geometriche (cerchi, rettangoli,triangoli e spirali) sembrano alludere al carattere durevole del mondo inorganico. I due personaggi poggiano sopra una sorta di tarsia marmorea che allude ad un prato fiorito e sono avvolti un manto rigido, che richiama le pietre preziose:onice, rubini e quarto.Nell’iconografia tradizionale, il prato fiorito che forma vagamente un promontorio è di solito collegato alla rivelazione del “sacro”; invece, qui è connesso ad una sensualità molto intensa che scaturisce da un amore interamente di origine umana.La dimensione magica del momento del bacio è rappresentata dall’uso dell’oro che ricorda molto da vicino i mosaici bizantini di Ravenna (Klimt aveva fatto uno studio su tale tecnica) ma anche alcuni pittori prerinascimentali come Simone Martini o Duccio da Buoninsegna) e la pittura del gotico internazionale, in cui la doratura ha lo scopo di dare all’oggetto rappresentato una dimensione irreale e fantastica.Numerose sono le simbologie erotiche come l’ aspetto languido dell’espressione della donna e la gestualità amorosa. Il vestito della donna presenta dei motivi circolari concentrici, mentre quello dell’uomo ha una prevalenza di motivi rettangolari disposti verticalmente: i primi evocano il sesso femminile, mentre i secondi ci rimandano a quello maschile.