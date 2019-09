Illuminismo e Neoclassicismo - Architettura

Illuminismo - Architettura

Il Neoclassicismo

Nel corso del 18° secolo si passò verso l’Età moderna. Questa fase iniziò con la crisi dell’assolutismo monarchico manifestatosi con il re Luigi 14° di Francia e finì con la Rivoluzione francese.Durante questo periodo in Europa si sviluppò un nuovo movimento di pensiero, l’ “”, che provocò cambiamenti culturali, politici e sociali. Il nome indicava la nuova condizione dell’uomo moderno che aspirava a vivere seguendo i “lumi della ragione”, cioè la sua intelligenza.Nei primi decenni del ‘700 il gusto predominante era ancora il Barocco che divenne ripetitivo (), successivamente iniziò a svilupparsi il, un movimento culturale che recuperò la classicità greca e romana.I pensatori illuministi affidarono all’arte la funzione di analizzare in modo scientifico la realtà del mondo.Tra gli architetti che operarono nel corso dei primi decenni del secolo vi fu “”, un precursore del neoclassicismo, tra le sue opere ricordiamo a Roma “” e la ristrutturazione della chiesa “”. L’attività più significativa del PIRANESI fu quella grafica, infatti egli eseguì molte incisioni riproducendo l’architettura dei monumenti antichi.” fu la figura di maggior rilievo del primo trentennio del ‘700. Nel 1728 progettò lache domina la città di Torino dall’alto della collina di Superga, in essa rigore classico e virtuosismo barocco coesistono in un equilibrio di grande effetto. Nel 1729 progettò la “” nel parco di Stupinigi, in cui è evidente l’influenza dell’architettura seicentesca reinterpretata, infatti gli interni sono un esempio di Rococò italiano e vi è la cura per il verde esterno.A Venezia si può ricordare la figura di “” che progettò la “”.A Firenze, nel ‘700, venne realizzata la facciata della chiesa di “” in stile barocco.A Roma fu realizzata da “” la facciata della “” nel 1735, e da “” la facciata della “” nel 1741.Nell’Italia Meridionale l’esempio più significativo dell’architettura del ‘700 fu la “”, progettata per Carlo 7° di Borbone da “” a partire dal 1751. L’immenso edificio rettangolare con quattro cortili interni, immerso in un vasto parco, fu ispirato alla “Reggia di Versailles”; nel parco la natura fu geometrizzata secondo lo stile “all’italiana”.Nel ‘700 nacquero anche nuovi generi pittorici, tra cui il “”, cioè la rappresentazione di scorci urbani (la natura e la città furono gli unici protagonisti del dipinto). Uno dei maggiori esponenti fu il veneziano; egli utilizzava una “camera ottica”, una scatola in legno portatile che consentiva di ridisegnare i contorni delle immagini reali che vedeva intorno a sé.Iliniziò verso la metà del 1700 e si concluse nei primi decenni del 1800; si indirizzò verso la ripresa dell’arte classica con i suoi principi di equilibrio, proporzione ed eliminazione di ogni eccesso.Il più importante pittore di questo periodo fu “” che recuperò le forme degli antichi e i loro ideali etici tra cui il valore dell’uomo-eroe.Un altro pittore di quel periodo fu “”, pittore spagnolo; egli dipinse la “” che riprese un episodio della resistenza del popolo spagnolo contro l’invasione di Napoleone.Il più grande scultore del Neoclassicismo fu “” che recuperò il modello di bellezza ideale del mondo antico e lo ripropose in sculture eleganti, come nelle sculture “” e “”.