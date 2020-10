Firenze - Tombe Medicee

Le tombe medicee

Nel 1520, a Michelangelo fu annullato il contratto per la facciata della Basilica di S. Lorenzo. L’artista ne rimase molto amareggiato, ma subito si dedicò alla creazione di una cappella annessa alla Basilica, chiamata La Sagrestia nuova, fortemente voluta da Papa Leone X (ma anche da Giulio de’ Medici, futuro Papa Clemente VII) che avrebbe dovuto accogliere le tombe del fratello Giuliano de’ Medici, duca di Nemours, del nipote Lorenzo de’ Medici duca di Urbino, del padre Lorenzo il Magnifico e dello zio Giuliano.Per gli ultimi due, la tomba non fu mai costruita e i loro corpi giacciono sotto l’altare della cappella.Lo spazio è diviso, in senso orizzontale, da due cornici che costituiscono due spazzi soprapposti. Quello superiore ha le finestre più strette in alto che alle base per dare all’insieme una maggiore verticalità. Nel progetto iniziale, le tombe erano parietali, poi si passo all’idea di tombe centrali, poste in un’edicola a quattro facciate. Questa idea piacque molto a Giulio de’ Medici, anche se espresse dei dubbi derivati dal fatto che lo spazio restante era piuttosto ristretto. Fu così che si ritornò al progetto iniziale perché l’obiezione era fondata. D’altra parte, un monumento isolato avrebbe obbligato l’osservatore a girare intorno all’edicola, cambiando così in continuazione il punto di vista. Invece, le tomba parietali avrebbero costituito un corpo unico con l’architettura.I sepolcri sono costituiti da sarcofagi con i coperchi arcuati su cui giacciono semisdraiate due figure nude,mentre la statua dei defunti seduti sono contenute dentro delle nicchie sovrastanti. I sepolcri realizzati sono due: quella di Giuliano, duca di Nemours, porta le statue del Giorno e della Notte; sul sepolcro di Lorenzo, duca di Urbino giacciono le statue dell’Aurora e del Crepuscolo. Lorenzo è scolpito in atteggiamento pensieroso e poggia il mento, appoggiato contro il braccio: per questo viene chiamato “il pensieroso”. Il Giorno, la Notte, l’Aurora e il Crepuscolo hannoi un significato simbolico: ci rimandano al concetto della caducità dlela vita e del suo rapido incamminarsi verso la morte. Tuttavia, in questo caso esse esprimono un altro significato: l’inutilità dell’azione. Infatti l’Aurora pare che alzi con lentezza dopo una giornata faticosa, il Crepusciolo si ripiega su sé stesso, la Notte dorme pesantemente mente il Giorno sembra che sia carente di volontà di azione. L’azione viene impedita dalla conoscenza. L’uomo risulta così infelice e vivrebbe meglio se dio non gli avesse donato la Ragione. Per questo motivo, Lorenzio e Giuliano sono pensierosi perché stanno meditando sulla vita umana. Pertanto il concetto che Michelangelo esprime con questa opera d’arte è pessimista perché lo scultore nella sua vita ha visto cadere tutti i gli ideali della giovinezza.