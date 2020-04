Canova, Antonio - Monumento funerario a papa Clemente XIV

Canova - Monumento funerario a papa Clemente XIV

Sono stati principalmente i monumenti funerari a rendere Canova famoso. Il primo monumento funerario fu realizzato per papa Clemente XIV, ancora in vita. È stato grazie a Girolamo Zulian che Canova è entrato in contatto con questo pontefice. Successivamente realizzò un monumento funerario, fra il 1780 e il 1790, anche per Clemente XIII, sebbene già morto, in quanto fu richiesto dalla famiglia del papa.Questo monumento precede temporalmente sicuramente quello di Clemente XIII perché si fonda sulla struttura classica con cui furono costruiti la maggior parte dei monumenti funebri, difatti, il complesso è molto simile a quello realizzato per Urbano VIII da Bernini. L’iconografia tradizionale preveda una struttura piramidale, al cui vertice vi era il papa seduto su un trono. Al di sotto del papa vi è un sarcofago che è solamente celebrativo, infatti le spoglie del papa si trovano della camera funeraria della struttura. Vi sono poi due figure femminili ai lati del sarcofago. Sono due allegorie, non due santi, infatti Canova ha un concetto laico di morte e questo è dovuto alla diffusione dell’illuminismo. Il sonno eterno diventa un modo per riflettere e ricordare le virtù del personaggio sepolto: l’umiltà, che guarda verso terra, con le mani in grembo. È per lo più affiancata da un agnellino, dalla presenza simbolica, e la temperanza, una delle 4 virtù cardinali che viene rappresentata in maniera molto personale: ben attenta si appoggia sul sarcofago mentre divide i drappi.