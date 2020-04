Canova, Antonio - Monumento funerario a Maria Cristina d'Austria

Canova - Monumento funerario a Maria Cristina d'Austria

Questo è il più complesso monumento funebre realizzato da Canova. Fu prodotto per una famiglia austriaca e questo denota il fatto che Canova non avesse problemi politici: fu chiamato a Vienna da Alberto di Sassonia perché la moglie Maria Cristina d’Austria necessitava di una tomba che si trova tuttora nella chiesa degli agostiniani a Vienna, una chiesa neogotica, in cui il monumento di Canova ha poco a che fare.Tempo prima lo scultore era stato incaricato di realizzare la tomba di Tiziano: aveva immaginato una struttura piramidale, ma mai la realizzò. Decise allora di riprendere questo progetto per Maria Cristina.La struttura piramidale richiama le piramidi egizie che davano un’idea ascensionale. Quindi, Canova, in coerenza con le tendenze neoclassiche, riprende l’impianto più antico dei monumenti funerari. La porta di ingresso alla tomba viene mantenuta e da l’idea del passaggio fra la vita terrena e l’aldilà concepito come un qualcosa di misterioso. Canova non prende alcuna posizione religiosa precisa in coerenza con l’attitudine illuminista.Di fronte alla tomba vi è un corteo, lento, con la testa bassa, che si sviluppa lungo le scale e che è accolto dal drappo. Le figure sono tutte allegoriche: la donna grande che hai in mano un’urna cineraria rappresenta la pietà, vi è poi la carità/benevolenza/beneficienza che sta accompagnando un anziano.Maria collocata nella parte alta del monumento in un clipeo ed è accompagnata da una figura allegorica: la felicità celeste. Quindi nell’ascendere verso l’alto la donna trova la felicità. Le due figure sono accompagnate da un puttino che porta la palma, simbolo della gloria. Un ulteriore richiamo agli egizi è il serpente che si morde la coda: l’uroburo che da l’idea della ciclicità e della vita che continua.Nella parte bassa sono presenti un leone assopito, simbolo della fortezza, e un genio funerario che rimanda alla morte. A fianco del genio sono presenti due stemmi: uno della famiglia Sassonia, quella dei committenti, e uno della famiglia Asburgo.