Buonarroti, Michelangelo - "Tondo Doni"

Il tondo Doni

Dipinto che Michelangelo realizza per la famiglia Doni, che aveva organizzato un imminente matrimonio fra Agnolo Doni e un’illustre esponente della famiglia Strozzi, Maddalena. Questo è un tondo benaugurale, simbolico, che deve ispirare i principi della Sacra famiglia.Nel tondo si vedono in primo piano la Madonna, il Bambino e Giuseppe, però c’è una prosecuzione in fondo: al di là di una balaustra che nasconde il fiume Giordano si trova San Giovanni Battista e sullo sfondo si trovano dei neofiti, che non sono ancora stati battezzati.I neofiti e Gesù sono completamente nudi: in Michelangelo la novità si concilia con la tradizione: egli non è un rispettoso seguace della tradizione, ma sa innestare anche degli elementi innovativi.Nel quadro sono rappresentate le tre età dell’uomo: l’età premosaica, quella dei nudi che non hanno conosciuto l’illuminazione, l’età mosaica, raffigurata da San Giovanni Battista e Giuseppe, e l’età cristiana è quella raffigurata dalla Madonna e dal Bambino. È Giuseppe a trasferire il bambino alla Madonna, dando un’idea consequenziale di queste epoche. Anche sulla cornice sono rappresentate le tre età: in basso due sibille, al centro due profeti e sopra Gesù Cristo.Michelangelo usa dei colori molto metallici, pochi naturali (contrario di Leonardo), ma sono gli stessi colori che Michelangelo userà nella realizzazione della volta della Cappella Sistina, a dimostrazione del fatto che l’artista fiorentina segue un percorso di crescita coerente.