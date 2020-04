Bellini, Giovanni - "Pala di San Giobbe", "Le stimmate di San Francesco" e "Allegoria sacra"

Pala di San Giobbe

Le stimmate di San Francesco

Allegoria sacra

Questo dipinto era stato realizzato per la chiesa omonima a Venezia. Purtroppo il dipinto è stato tagliato: manca tutta la parte superiore. È interessante notare che questa pala presenta la stessa composizione della pala Brera di Piero della Francesca, che aveva ispirato anche la pala di San Cassiano di Antonello.In questo dipinto vi è la tipica struttura della sacra conversazione, rivista nel confronto: la Madonna e il bambino sono nel trono, ma più in alto.A destra e a sinistra si può vedere una schiera di santi.In basso sono presenti gli angeli musicanti, che sono un elemento che deve far riflettere, perché sono in qualche modo un dettaglio che potrebbe essere collegato alla filosofia neoplatonica. La musica è il linguaggio privilegiato fra uomo e Dio, e non ci deve assolutamente meravigliare che un pittore come Giovanni Bellini sia influenzato dalla filosofia neoplatonica, perché Venezia è uno dei centri del neoplatonismo italiano.Opera realizzata nella prima età degli anni 80. Interpretazione complessa: è un quadro che mette insieme tradizioni culturali molto diverse. Le stimmate sono abbastanza note, ma nessun pittore aveva mai raffigurato questo tema in relazione alla natura, mettendo San Francesco in comunicazione stretta con la natura veneta.In primo piano San Francesco sta aspettando le stimmate, che riceve dall’apparizione della croce. È raffigurato come un santo anacoreta, ovvero come un santo che vive a contatto con la natura (eremita). Questo episodio avviene in realtà sull’Averna, un monte toscano.Bellini riprende il gusto del particolare dell’arte fiamminga: il teschio di Adamo, il libro di preghiere.Come va interpretata? È un’opera che deve essere interpretata in chiave naturalistica o simbolica? L’asino e l’airone sono animali tipici della tradizione eremitica. Non avendo elementi di contesto sufficienti, è difficile sbilanciarsi fra le due interpretazioni: se si osserva c’è sia l’alloro che la vite, che sono elementi cristologici e prolettici, che richiamano il tema dell’eucarestia e della resurrezione.Dipinto più complesso e critico della produzione di Giovanni Bellini. Questo dipinto, oggi conservato agli Uffizi, è un dipinto dove si possono ricostruire le identità della maggior parte dei protagonisti, senza trovare però un elemento che li colleghi. L’aspetto ancora più significativo è che i dipinti di Bellini sono sempre inseriti in un paesaggio.A destra si vedono San Sebastiano e San Giobbe. Al centro c’è l’albero della vita e della conoscenza e dei putti che raccolgono dei pomi: un pomo viene offerto a Gesù bambino, seduto sul cuscino rosso.A sinistra San Paolo con la spada e la Madonna in trono. Personaggio con turbante a sinistra, dall’identità ignota: è di spalle, quindi è secondaria. Sullo sfondo c’è un centauro e c’è un personaggio in una grotta.Se nel caso della Primavera siamo stati in grado di formulare delle ipotesi, in questo caso non siamo in grado di fare nessuna interpretazione credibile.