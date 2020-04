Arte olandese del 1600

L’Olanda nel 1600 vide uno sviluppo in molti settori e godeva di una grande libertà. Tale libertà ha permesso agli artisti di esprimersi in maniera nuova per esempio attraverso ritratti di gruppo e nature morte.Uno fra i più famosi ritrattisti è Frans Hals: il quale disegna soggetti in maniera realistica e cerca anche di delinearli psicologicamente.Questo artista si ispirò a Caravaggio tanto che in alcune opere vi è il soggetto al centro dell’opera, con uno sfondo quasi vuoto ed effetti-luce ombra. Per lo più i soggetti non sono in posa e quindi incarna perfettamente gli ideali del soggetto di genere.I ritratti di gruppo furono molto commissionati dalla milizia della guardia civica. Ne è un esempio il Banchetto degli ufficiali della guardia civica di San Giorgio, del 1616, che è il primo ritratto ad olio monumentale del 1600. Nell’opera i personaggi hanno un atteggiamento molto informale, quindi la scena è rappresentata in maniera realistica. Sulla tavolo è presente una natura morta, ispirata a quelle tedesche.Un altro importante pittore olandese di questo periodo è Rembrandt, che fu anche incisore. L’artista possedeva un problema alla vista che gli faceva percepire la realtà in maniera piatta. Possedeva molti allievi e una conoscenza profonda dell’iconografia classica, lo si può evincere ne Cristo nella tempesta sul mare di Galilea, in cui vi è un effetto luce-ombra estremamente dinamico. Lo stesso effetto è presente anche nella Ronda di notte: dove il capitano delle milizie sta facendo un giro di ronda. Ci sono solamente due fonti di luce e la scena è estremamente dinamica.Infine, fra i pittori olandesi, è bene citare Vermer che si è occupato della quotidianità, dell’interni delle case olandese e dei paesaggi. È l’autore della Ragazza con l’orecchino di perla.