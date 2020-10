Ammannati, Bartolomeo - Opere

Ammannati

L’Ammannati opera a Firenze nella seconda metà del XVI secolo.Una delle sue prime realizzazioni è la fontana di Piazza della Signoria. La vasca è ornata di satiri e di naiadi di bronzo che per il colore e per la materia utilizzata si stacca dalla statua marmorea di Nettuno che, ergendosi nel centro, costituisce per la mole ed il candore, la parte più appariscente del complesso.I Fiorentini sono soliti chiamare, fin dall’inizio, la gigantesca statua “il Biancone”. L’insieme è collocato nelle vicinanze dello spigolo di Palazzo Vecchio che segna il passaggio dall’uno all’altro dell’edificio; il fatto che la statua sia rialzata su di un basamento, le conferiscono una funzione di raccordo fra il piano orizzontale della vasca e la linea verticale che fa dimenticare allo spettatore la pesantezza della statua.All’Ammannati fu affidato anche l’incarico di ingrandire Palazzo Pitti e di trasformarlo in reggia dei Granduchi. Egli riprese la vecchia costruzione del Brunelleschi, rimasta incompiuta. Chiuse i due arconi laterali per inserirvi due grandiose finestre. Inoltre, aggiunse le due ali retrostanti e fece costruire il cortile interno. Nei secoli successivo, il palazzo subì ulteriori modifiche per cui, se vogliamo avere un’idea approssimativa della facciata dopo la realizzazione del progetto dell’Ammanati, occorre esaminare una veduta dipinta alla fine del XVI secolo da Giusto van Hutens. Tutte le superfici, sono rivestite da bugnato rustico che costituiscono un ricordo dell’antichità romana. Nell’insieme, il palazzo è di una gravità molto solenne, a volte anche un po’ troppo severa. Il lato interno del palazzo è aperto sul giardino (Giardino di Boboli), un giardino di stile rinascimentale in cui la natura sembra essere libera di esprimersi, ma che, in realtà, è regolarizzata ed organizzata dall’uomo. Infatti, tutti gli elementi che lo compongono (dislivelli, alberi, prati ecc.) sono composti in modo armonico e secondo leggi prospettiche ben definite. Il Giardino, voluto da Eleonora da Toledo, fu progettato dall’Ammannati secondo queste regole.Bartolomeo Ammannati è anche l’architetto del Collegio Romano dei Gesuiti e altri palazzi a Firenze. L’aspetto del Collegio Romano risente dell’influenza della Controriforma che fa ripudiare all’artista i soggetti nudi o mitologici del periodo artistico giovanile.Il suo capolavoro resta il Ponte Santa Trinita. Dai piloni si slanciano le tre arcate con delle lineo talmente sottili che dove è collocata la chiave di volta lo spessore è quasi costituito dal parapetto. Esse sono di ampiezza diversa, probabilmente in relazione alla corrente del fiume. Il ponte originario era crollato nel 1558, a seguito di una piena dell’Arno e invano fu richiesto a Michelangelo di occuparsi della ricostruzione. Distrutto dai Tedeschi durante la ritirata del 1944, successivamente fu ricostruito, seguendo scupolosamente il progetto dell’Ammannati; furono recuperare tutte le pietre cadute nel fiume e fu appositamente riaperta una cava di pietra da cui era stato preso il materiale nel XVI secolo.