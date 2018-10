Arte preistorica - Linee generali

Arte preistorica

= prima della storia e della scrittura

La preistoria si divide in età della pietra e in età dei metalli.

L'età della pietra si divide anch'essa in Paleolitico, Mesolitico e Neolitico.

L'età del Paleolitico viene caratterizzata dall'uomo nomade che caccia, pesca e raccoglie.

L'uomo paleolitico vive nelle caverne e crea reperti in pietra o sulla pietra come armi, sculture e dipinti.



Armi – amigdala

Sculture – Venere di Willendort, Venere di Loussel

Dipinti rupestri – Altamira, Louscoux, Chauvet

Venere di Willendort

• Volto coperto

• Pietra calcarea

• Tuttotondo

• Senza piedi

• Simbolo di fertilità (porta fortuna)

• Colore rosso

• 11 cm di altezza

• Caricaturale

• Braccia e gambe corte

Venere di Laussel

• Si trova in una grotta (Francia)

• Mano sinistra sul ventre



• Basso rilievo• Senza faccia e senza piedi• 42 cm di altezza• Nella mano destra un corno di bisonte, con 13 incisioni (13 fasi lunari)

Pittura rupestre

3 siti: Altamira (Spagna), Lascaux (Francia), Chauvet (Francia, nome preso dallo speleologo che la scoprì 20 anni fa)

Spesso nelle pitture rupestri vengono raffigurati animali:

• Di vari tipi

• A grandezza naturale

• Interi o con solo la testa

• Alcuni vengono esagerati

• Di profilo o in movimento

• Il colore è una tempera composta da polvere colorate con acqua e legante

• Contorno eseguito con carboncino e incisione

• Scopo propiziatorio

• Usavano come attrezzi le mani, i pennelli e le cannucce