Surrealismo ed inconscio

Il surrealismo

Il termine surrealismo fu il risultato di rappresentazioni teatrali, scritti o poesie (Baudelaire) di artisti francesi. In particolare si deve ricordare la commedia di Guillaume Apollinaire, intitolata “Le mammelle di Tiresia”, definita dal suo steso autore un dramma surrealista. Dopo la morte di Apollinaire verrà pubblicata una rivista d’avanguardia: “Littèrature” in cui si darà spazio tanto ad un movimento distruttivo e nichilista come il dadaismo; quanto ad uno più costruttivo come il nascente surrealismo, che voleva dare una nuova visione del mondo e fondare una nuova estetica.Successivamente la guida della rivista verrà presa da Andrè Breton che ne distanzierà il destino da quello della più cupa linea dadaista scegliendo di pubblicare articoli scritti a una o più mani in cui sono rappresentate conversazioni con l’inconscio, dialoghi in forma poetica, in cui insomma emerge con forza l’elemento interiore degli autori e il loro flusso di coscienza. Il surrealismo è infatti interessato ad un mondo interno, surreale, nella cui indagine gli artisti si muovono parallelamente a ricerche come quelle di Freud. L’inconscio diviene il luogo di ispirazione artistica.Breton definisce il surrealismo come un “autonomismo psichico pure, tramite il quale si esprime (usando qualsiasi mezzo comunicativo: scrittura, pittura etc) il reale funzionamento del pensiero. È per questo che i dipinti surrealisti mostrano spesso immagini composte da elementi che nulla hanno in comune, quasi come se l’artista abbia raffigurato varie immagini che il suo pensiero si è limitato a frapporre una sopra l’altra, in un rodine non preciso, ma che corrisponde a quello del suo inconscio. Il pensiero detta senza essere forviato dalle costrizioni del ragionamento e della razionalità; è libero. Il processo è quindi automatico, si a in scrittura che in pittura, ma non per questo superficiale; anzi spesso sembra che l’artista voglia disorientare spingendo il lettore o lo spettatore a seguirne la linea di pensiero perdendosi anch'esso nelle strade oscure dell’inconscio