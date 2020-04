Scuola di Nancy

La nascita di una nuova corrente artistica verso la fine del XIX secolo, in gran parte è dovuta all’influenza della scuola di Nancy. Questo stile ha avuto un tale successo che ha dominato, per più di venti anni, le arti decorative a tal punto da far parte della vita quotidiana della Belle Époque per i suoi numerosi oggetti, le sue produzioni architettoniche, i suoi manifesti e i suoi caffè.Il precursore è Émile Gallé, nato a Nancy nel 1846. Inizialmente la nuova corrente artistica interessa solo le arti decorative per poi coinvolgere anche l’architettura. Esso ha preso un nome diverso a seconda dei paesi di diffusione: “Liberty” in Inghilterra, “Jugendstil”, in Francia “Art nouveau”, in Austria e in Germania, “Tiffany” negli Stati Uniti, in Spagna “Modernismo” e in Italia “Arte floreale”. Influenzato, in origine, dallo stile neogotico e soprattutto giapponese come reazione all’austerità classica dominante, esso ha voluto rompere con gli stili tradizionali. In Francia le prima opere compaiono a Nancy con Émile Gallé che fabbrica oggetti in vetro con decorazioni che si ispirano alla natura, quali foglie e fiori con colori dalle sfumature blu, verdi e marroni; anche la forma dell’oggetto è sinuosa per imitare le forme vegetali.Ben presto, egli comincia a progettare nello stesso stile anche dei mobili intarsiati e scolpiti che ottengono un grande successo alle Esposizioni universali degli anni 1878, 1889, e 1900. Intorno a lui, si raggrupparono artisti quali architetti, maestri vetrai, ebanisti, incisori, fabbricanti di ceramiche fino a formare una vera e propria scuola, chiamata Scuola di Nancy, che in poco tempo diventò una delle capitali europee del nuovo stile insieme a Parigi, Vienna, Bruxelles e Praga. In tutte le loro opere, indipendentemente dal materiale utilizzato, è sempre presente la natura vegetale od animale con tutte le sue curve. Gli artisti si proponevano anche di fornire alla vita quotidiana un’ estetica raffinata, pur rendendola accessibile a tutti. Per questo, essi volevano creare un’ arte sociale, grazie ad un ravvicinamento dell’arte all’industria.I componenti più conosciuti della scuola di Nancy sono i fratelli Daum, vetrai alsaziani, Jacques Gruber, le cui vetrate dai colori caldi sono ornate con motivi vegetali, Eugène Vallin che nello stesso style ha realizzato e ammobiliato intere stanza di appartamenti. In cui la pittura dei soffitti si unisce al cuoi murale o al legno e Louis Majorelle che ha inventato dei mobili dai contorni slanciati e scolpiti con ninfee e orchidee