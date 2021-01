Video appunto: Art nouveau - Riassunto

Art Nouveau

Ruolo dell'art nouveau

Caratteri stilistici

- Periodo tra l'ultimo ventennio ‘800 e la prima guerra mondiale (Belle Époque)- Correnti artistiche, coerenti fra loro e diffuse in tutta Europa, che esprimono le aspirazioni della società borghese dell’epoca.- Stile raffinato ed elegante, ma anche espressione del clima decadente e inquieto di fine secolo● supera l’eclettismo e l’accademismo ottocenteschi (principalmente inarchitettura)● unifica il gusto europeo superando i regionalismi● offre un’interpretazione concreta del concetto romantico del legame fra arte evita● è una delle basi fondamentali per il successivo sviluppo dell’Astrattismo● consolida la neonata alleanza tra arte e industria.Il movimento artistico detto Art Nouveau si sviluppa in tutta Europa tra fine Ottocento einizio Novecento, nell’epoca della cosiddetta Belle Epoque.Il nome ha origine da un negozio di mobili e oggetti aperto a Parigi nel 1895.Si tratta di un movimento internazionale, che assume innumerevoli declinazioni, varianti enomi in ogni nazione.Il nuovo stile, l’Arte nuova, nasce in stretta relazione con la moderna società industriale,ne costituisce l’immagine più rappresentativa; si propone però di superare la scadente qualità estetica della produzione industriale e si oppone all’imperversare degli «stili»storici in architettura (vedi Storicismo – Eclettismo).La nuova corrente, raffinata ed elegante, mira ad affermare il principio di unità fra le arti (pittura, scultura, architettura) superando anche la tradizionale distinzione tra arti maggiori e arti minoriProprio grazie all’ampia diffusione nel campo della produzione di oggetti, e nel manifesto, il nuovo stile raggiunge tutti gli ambiti della vita quotidiana. La ricercatezza stilistica e la qualità dei materiali utilizzati rendono i prodotti dell’Art Nouveau, che pure sono realizzati in serie, estremamente costosi e riservati ad una ristretta fascia della popolazione.In tutte le sue diverse manifestazioni nazionali e di espressione artistica, il linguaggio dell’Art Nouveau mantiene alcune costanti:- Le forme si ispirano alla natura, in particolare a quelle piante o animali che hanno forme più flessuose e sinuose (es. tulipani, glicini, libellule, farfalle etc.) e sono semplificate- Le linee sono quindi prevalentemente curve, serpentinate, sinuose (il cosiddetto «colpo di frusta»- I colori sono brillanti (spesso vi è l’uso dell’oro) e stesi per campiture piatte- I materiali utilizzati sono pregiati. In architettura prevalgono ferro e vetro (che spesso assumono forme ispirate alla natura – es. ingressi della metropolitana a Parigi e Vienna)