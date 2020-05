Renoir, Pierre-Auguste - Moulin de la Galette, analisi

Renoir - Moulin de la Galette, analisi

Le Moulin de la Galette fu realizzato a Parigi, in occasione della terza esposizione impressionista del 1876. Codesta opera non fu realizzata in una sola giornata, difatti Renoir realizzò vari bozzetti dell’opera in loco e poi la completò in Atelier. Vi incluse tutti i suoi amici ed è l'emblema della sua vita mondana del tempo: andava spesso in questo locale costituito da un ambiente aperto.Si trova e trovava a Montmartre, dove vi era un mulino dismesso che diventò un locale da ballo (non si ballava la sera ma la domenica pomeriggio). Il locale è stato così chiamato perché chi entrava riceveva una galletta, dei biscotti. Inoltre si mangiava la granatina come si può comprendere dalla natura morta presente in primo piano.Il locale possedeva un grande piazzale che Renoir rappresentò attraverso un'angolatura diagonalizzata opposta a quella della panca in primo piano. Nel piazzale vi sono varie coppie di ballerini che emergono grazie ai loro vestiti di tonalità contrapposte. A essere rappresentati furono proprio i suoi amici, molti dei quali sono riconoscibili perché il personaggio più a destra, uno scrittore amico di Renoir, Riviere, riportò tutti i loro nomi.Renoir riuscì a creare l'effetto della luce attraverso della macchie di colore, prevalentemente di colore rosa. Rispetto ad altre opere impressioniste vi sono però colori più mescolati, quindi un effetto più opaco e molti dettagli.