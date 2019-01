Renoir, Pierre-Auguste - Bal au moulin de la Galette

Bal au moulin de la Galette (1876)

Quest’opera di grandi dimensioni raffigura una scena di una domenica pomeriggio in un locale celebre di Montmatre. Per questo quadro, Renoir conduce uno studio approfondito sull’ ambiente , con schizzi, disegni e fotografie; egli infatti abita davanti al locale, e ha quindi tutto il tempo di farlo. Nonostante ciò, quella rappresentata è una scena immediata, che a un primo sguardo non sembrerebbe profondamente studiata; l’istantaneità è anche data, ad esempio, dalle figure non comprese ai lati del quadro. In primo piano, vi sono dei ritratti di alcuni amici che ordinano da bere, una natura morta sul tavolo, derivante dall’ arte Fiamminga . I gruppi di persone sono tutti divisi a coppie o a terzetti, e tre figure maschili aprono la diagonale principale del quadro. Queste figure sono tendenzialmente ferme, e aggiungono movimento andando verso il fondo; questa differenza si può anche notare nella rappresentazione delle figure che sono più grandi nei primi piani, mentre quelle posteriori rimpiccioliscono, aumentando la profondità dell’opera. Le linee di forza del quadro sono rette e orizzontali, mentre il movimento è reso attraverso linee curve, ma anche dalla luce filtrata tra gli alberi. I colori dominanti sono il blu/viola, il giallo/arancione; questo va a rappresentare un tipico contrasto caldo/freddo e di complementari delle opere di Renoir, che si ripete in tutto il dipinto. L’artista inoltre rappresenta gli individui con una sensazione di mancanza di punti d’appoggio, data dalla rotazione del movimento e dal terreno “maculato”. Essi vengono inoltre facilmente identificati dall’osservatore come una moltitudine, in uno spazio in realtà piccolo, una folla che però il pittore è stato capace di fermare, nonostante la caoticità della scena. Le donne, infine, sono considerate come l’apice del piacere dato dal quadro; esse sono infatti figure regolari, sorridenti e rappresentano grazia e serenità.

Il dipinto porta molto successo a Renoir, e per questo motivo, l’artista inizia a essere richiesto come ritrattista femminile.