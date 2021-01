Video appunto: Viollet le Duc, Eugène - Architettura

Viollet le Duc - l’architettura nella prima metà dell'Ottocento a ParigiViollet-le-Duc è un architetto francese, considerato uno dei massimi esponenti in questo periodo, che come corrente artistica abbraccia una mescolanza di stili (neo-barocco, neogotico, neoclassico, neo-rinascimentale).È abbastanza famoso per essere intervento nella ristrutturazione di alcuni edifici storici soprattutto medievali già esistenti: un esempio tra tutti è il restauro della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Le-Duc abbraccia fortemente il neogotico. Poi lavora per la fortificazione del muro di Carcassonne (anche gli arredi interni).[Carcassonne si trova verso la fine della Francia, al confine con la Spagna nella zono sud-ovest].Le mura sono pienamente medievali e si rifanno ad un tardo concetto di quelle che sono le mura spagnole (alla fine dell’Impero Romano nel 1500); tali fortificazioni hanno uno stampo di matrice romano. Grazie all’intervento di Le-Duc, sarà inserito tra i patrimoni dell’umanità dall’Unesco.Franceschini decide di affidare a L.D la ricostruzione, nella seconda metà dell'Ottocento, il quale inizia il progetto, con l'aiuto di geometri. Il progetto è stato approvato e verrà finanziato, continuato anche dopo la morte dell’artista, che non vedrà mai finire l'intero progetto.Importanti sono le torri medievali, altre arrotondate, ma anche le porte fortificate alle mura (i baluardi). Tali torri saranno riprese nel castello del logo della Disney.Gran parte degli architetti si occupano anche della decorazione degli interni, sedie, sgabelli, sofà, pianoforti ma anche dispense distribuiti su tre livelli.Il primo piano di tale dispensa è quello che noi in italiano chiamiamo credenza, in cui vi è una serie di scomparti, con cassetti e ante e ripiani (per piatti ad esempio); lo stesso vale anche per la parte sopra, dove ho la possibilità di mettere delle cornici; la parte superiore aggrappata a un pannello e ante di legno. Questa tripartizione la si deve in parte prima agli illuministi, ai neoclassici con l'attribuzione del colore (che vanno dal rosso al verde); si ottiene così un effetto cromatico molto più elaborato.