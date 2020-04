Viollet-le-Duc, Eugene - Stile

Viollet-le-Duc - Stile

La volontà di Eugene Viollet Le Duc era quella di ridare fascino agli edifici antichi, restaurandoli oppure ricostruendoli in parte. Riteneva fosse necessario uno studio filologico del luogo in cui sono stati costruiti e del modo in cui sono stati costruito tali edifici, di modo da poterli ricostruire esattamente dove e come erano stati ideati.Si tratta quindi di restauri ex novo.Rimase alla storia in particolare per la ricostruzione del borgo di Carcassonne. Iniziò i lavori nel 1852, morì però nel 1879 prima che i lavori terminassero. Entrando nel paese ci si immerge letteralmente nel mondo gotico perché ogni cosa è stata costruita alla perfezione attraverso un restauro integrativo. Questa pratica rimarrà in auge per svariati decenni. Ad esempio in Italia si utilizzò anche negli anni ‘20 e ‘30, fu infatti utilizzata ad esempio per la casa di Giulietta e per Castelvecchio. Tuttora invece è concesso solamente il restauro conservativo. Infatti nel 1951 con la Carta d’Atene si stabilirono precise regole il restauro pittorico, ma soprattutto architettonico.Un altro lavoro di Le Duc, risalente al 1860, è il castello di Pierre Fons, situato nella periferia di Parigi. Questa castello del 1300 fu per l’appunto restaurato da Le Duc insieme alla maggior parte dei castelli della Loira.