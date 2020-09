Espressionismo - Caratteristiche principali

Espressionismo francese

Il nome fauves nasce dal commento dispregiativo e fortemente sarcastico espresso da un critico d’arte che, vedendo il trasgressivo e per nulla mitigato uso del colore delle opere espressioniste paragonò la scultura di gusto classico esposta nella medesima sala a un “Donatello in mezzo alle belve (fauves in francese)”.gli espressionisti francesi costituiscono una delle prime avanguardie storiche: essi sono caratterizzati da una fortissima sperimentazione, dall’uso di colori forti e anti-naturalistici -i colori infatti sono giustapposti secondo un principio di disarmonie intenzionali e le pennellate alternano tratti veloci a chiazze larghe e a pennellate dense- e di forme irreali e quasi distorte come risposta al superamento del vincolo della mimesis e che quindi ne sancisce il definitivo distacco dalla realtà; il termine espressionismo sta infatti a significare che essi sono interessati a rappresentare la realtà del proprio io e ad esternare la loro dimensione interiore di cui l’arte si fa carico on solo nei suoi aspetti positivi ma anche in quelli negativi, mostrando così sia le bellezze sia i drammi della contemporaneità.un esempio è Donna con cappello di Matisse, un'opera che ritrae la moglie dello stesso pittore e che, seppur richiamando nella postura la grande ritrattistica del ‘500 presenta numerosissime sperimentazioni e caratteri innovativi quali: un disegno rudimentale che definisce la figura con una linea nera di contorno molto spessa e dall’andamento spezzato, una tecnica pittorica ugualmente rozza che fa uso di macchie di colore molto eterogenee e anti-naturalistiche - come ad esempio le chiazze di verde sulle guance e sul naso, il rosso fuoco dei capelli e il cappello piumato che presenta tonalità di blu, rosso, verde e giallo accostate in modo volutamente disarmonico- e di forme anti-naturalistiche, deformate e disarmoniche che determinano il desiderio di andare oltre la mimesis rappresentando ciò che il pittore vede attraverso sé stesso