Espressionismo tedesco - Caratteristiche principali

Espressionismo tedesco

L'espressionismo tedesco o die brucke nasce a Dresda da quattro studenti di architettura i quali, guardando alla filosofia tedesca ed in particolare a Nietzsche decidono di fondare un nuovo movimento artistico con l’intento di rinnovare completamente il linguaggio artistico che si faccia carico non solo delle bellezze della contemporaneità ma soprattutto dei drammi dell’uomo moderno, riprendendo così i temi sociale già trattati in precedenza da Munch.ll nome die brucke significa il ponte ed è quindi simbolo del superamento di un ostacolo, che i giovani pittori identificano nel baratro della modernità e delle sue problematiche; l’arte, e soprattutto le sue innovazioni culturali ed artistiche, diventano quindi il mezzo indispensabile all’uomo che permettono il superamento dell’ostacolo, costituito in accordo con Nietzsche con l’impossibilità di stabile un confine netto fra l’uomo e la bestia, così da poter raggiungere un mondo migliore. gli espressionisti tedeschi si rifanno specialmente al linguaggio espressivo di Van Gogh, ai contrasti cromatici dei fauves, alla drammaticità e alla critica sociale di Munch, al linguaggio anti-naturalistico, alla forza e alla deformazione tipiche dell’arte primitiva e al linguaggio figurativo di grande impatto con i quali veicolano la dura critica ai costumi e ai valori della cultura borghese.Un esempio è due donne in strada di kirchner, un'opera che raffigura la vita notturna della città e della classe borghese, tema centrale dell’opera, sottolineato ed esplicitato non solo dal soggetto ritratto ma anche dalle tinte giallastre della tela dovuta alla presenza dei lampioni a gas presenti sullo sfondo, i quali diventano irriconoscibili assieme agli altri edifici della città a causa delle forme e dei colori anti-naturalistici. al centro del dipinto sono ritratte due prostitute che come ogni sera camminano lungo le vie della metropoli: Kirchner le ritrae come figure estremamente taglienti, prive di qualsiasi armonia sia nella forma che nelle tinte ed accentuando così il significato espresso dall’opera che vede nelle due donne delle portatrici di morte e responsabili del disfacimento morale dell’uomo moderno