Daumier, Honore - Gargantua e Passato presente futuro

Daumier - Gargantua e Passato presente futuro

Gargantua (1831)

Daumier rappresentò Luigi Filippo d'Orleans in due caricature:In questa caricatura, che costò il carcere a Daumier, Luigi Filippo ingurgita tutti i già poveri averi di coloro che avevano combattuto la rivoluzione e non solo. Ovviamente l’opera fu considerata un affronto alla politica del re anche perché Gargantua è una maschera della commedia dell’arte, vi è quindi la volontà di traslare la figura del sovrano, pur rendendolo riconoscibile, per ridicolizzarlo.Da quest’opera si può comprendere che il realismo non è inteso in senso puramente estetico o stilistico, è invece legato alla volontà di raccontare il vero. Non è quindi necessario che la tecnica sia realistica difatti in quest’opera il sovrano è rappresentato fuori scala, avendo ingoiato ogni cosa. All’uscita di prigione Daumier pubblicò altre caricature comein cui la testa del monarca Luigi Filippo ha la forma di una pera e sul suo viso vi sono i tre momenti del suo potere: la bonomia, lo sdegno e il minaccioso. Difatti sulla sinistra il sovrano ha un volto compiaciuto, simboleggiante il passato; al centro ha un volto ingrugnito, in penombra a simboleggiare il presente e a destra il volto è completamente in ombra a simboleggiare il futuro. A unificare le 3 espressioni è la capigliatura dalla forma di un escremento.Daumier realizzò anche incisioni colorate, come i, i cui soggetti sono di bassa estrazione sociale e con tratti del viso caricati. Dei caricatori furono anche Leonardo e Bernini, il quale si dilettava a produrre caricature, nonostante non le pubblicasse.