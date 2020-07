Corot, Camille - Il ponte dei Narni, analisi

Il realismo del secondo Ottocento - La pittura in Francia

Camille Corot

Il ponte dei Narni

A partire dagli anni trenta dell’Ottocento, nella pittura francese si affermò una marcata tendenza realista. Essa affondava le proprie radici nel desiderio di autenticità espressiva e di libertà tematica che aveva animato la più innovativa arte romantica, ma era debitrice soprattutto verso i paesaggisti inglesi dell’Ottocento, in particolare verso Constable, definito da Delacroix il “padre della scuola francese di paesaggio”.A seguire l’esempio di Constable, che realizzava bozzetti e studi all’aria aperta indicando su ciascuno il luogo e il momento in cui è stato eseguito, furono per primi i pittori della Scuola di Barbizon. Essa deve il suo nome a un piccolo villaggio sul margine occidentale della foresta di Fontainebleau. Barbizon permetteva di immergersi in una natura integra con estesi boschi popolati da alberi secolari e inframmezzati da gole, rocce e dirupi che formavano vedute di rara suggestione. La locanda Ganne di Barbizon divenne il punto d’incontro di molti pittori, i quali introdussero in Francia la pratica della pittura en plein air, ovvero all’aperto. Il contatto diretto con la natura consentì di introdurre importanti novità nella rappresentazione del paesaggio.L’attività di Jean-Baptiste-Camille Corot è l’esempio più significativo di come le sorti della pittura, del vedere e del dipingere, stessero cambiando. Egli nacque in un’agiata famiglia borghese parigina e iniziò tardi i suoi studi, prendendo lezioni di pittura all’età di 26 anni e formandosi in un clima neoclassico e accademico.Come prevedeva la formazione tradizionale, compì un primo viaggio in Italia (1825-28), dove realizzò disegni e studio dal vero, poi rielaborati in atelier. Tra questi, Il ponte di Narni (1826-1827), una veduta della campagna umbra, con cui nel 1827 partecipò per la prima volta al Salon di Parigi.Impostato secondo gli schemi convenzionali del paesaggio classicista, il quadro è caratterizzato dalla precisione del disegno, dalla cura dei particolari ed ha una struttura compositiva quasi geometrica: alla fitta macchia di alberi a sinistra corrisponde la collina verdeggiante sulla destra, l’ansa del fiume ha la stessa inclinazione diagonale del sentiero. Corot suggerisce la profondità e l’ampiezza dello spazio giustapponendo toni più cupi e più chiari mentre, attraverso un sapiente equilibrio di luci, di ombre leggere e di colore che si richiamano, infonde loro un’atmosfera rarefatta. L’aspetto più innovativo della pittura di Corot si coglie nello studio per l’opera. Lontano dai modelli della tradizione, realizzato all’aperto, esso evidenzia un procedimento pittorico originale: la composizione appare più libera e gli elementi del paesaggio sono costruiti in modo essenziale attraverso macchie di colore. I passaggi tonali sono più marcati è l’uso del nero e di tinte basate sull’ocra e sul verde crea forti contrasti, intensificando la luminosità dell’insieme.A partire dal 1834 iniziò a recarsi spesso a Barbizon per dipingere e discutere di pittura con gli altri artisti, potenziando le sue capacità di rappresentare la natura in maniera più intima e diretta. La sua pittura avrebbe comunque mantenuto un doppio registro: da un lato, le opere di impostazione accademica, perlopiù paesaggi abitati da ninfe e pastori, destinate alle esposizioni ufficiali; dall’altro, una vastissima produzione privata - caratterizzata da una maggior freschezza e verità e da una nuova sensibilità per i valori tonali e luministici - che avrebbe influenzato gli impressionisti.