Avanguardie Storiche - Caratteristiche generali

Avanguardie storiche

le avanguardie storiche nascono come opposizione ai valori ideologici ed estetici della cultura del loro tempo e per questo si proiettano in avanti rispetto alla tradizione operando quindi un rinnovamento del linguaggio, delle tecniche, dei materiali e dei contenuti; le diverse avanguardie sono quindi accomunate:dal desiderio di un linguaggio che presupponesse la libertà dell’artista che, senza più vincoli accademici, avrebbe potuto sperimentare nuove tecniche e materiali alla ricerca di un modo più efficace di esprimere la complessità della realtà edal rifiuto del vincolo della mimesis infatti gli artisti gli si ribellano distorcendo le figure, scomponendole in una visione prolungata nel tempo oppure in sequenze dinamiche e con un arte non figurativa.