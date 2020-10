Essenzialismo - Caratteristiche generali

Essenzialismo

Vita di Van der Rohe

Estetica

Il primo periodo creativo

Secondo periodo creativo

Tra organicismo e razionalismo, l'essenzialismo.Van der Rohe nasce ad Aquisgrana ma si forma a Berlino presso lo studio di Behrens, qui entra in contatto con Gropius e Le Corbusier e fonda la rivista “G”. Dopo alcuni anni di esperienza come direttore della Bauhaus si trasferisce negli Stati Uniti.FONTI: Egli trae spunto da diversi correnti e artisti fra cui il rigore neoclassico di Schinkel e, soprattutto nel secondo dopo guerra, la visione della città metropolitana come luogo opprimente e da cui è impossibile fuggire con sogni utopistici degli espressionisti ma soprattutto egli si rifà al funzionalismo, seppur non completamente in quanto ritiene che la funzionalità non possa giustificare pienamente la scelta di una specifica forma, e all'organicismo, seppur non completamente in quanto ritiene che il rapporto uomo-natura sia irrimediabilmente perso.L'estetica di Van der Rohe presenta alcuni caratteri tipici del funzionalismo e dell'organicismo ma si fonda principalmente su un assoluto essenzialismo e un atteggiamento sintetico.Durante il suo primo periodo egli realizza, come si evince dal Padiglione tedesco all'esposizione internazionale di Barcellona e dalla Casa Tuegendhat, edifici realizzati con forme ed elementi essenziali utilizzando: una pianta regolare, la parete non portante, la quinta di materiali vari, piani verticali disposti secondo una trama autonoma e organizzati in base a colore e materiale, volumi elementari , elementi nobilitati, materiali eterogenei ma soprattutto pregiati, pilastri portanti sottili e cromati (realizzati con 4 elementi a L accostati a formare una croce poi rivestita da una lamiera) e spazi interni labirintici o fluidi.Durante la seconda stagione creativa egli si concentra su edifici appartenenti alla metropoli, soprattutto complessi universitari e grattacieli: non rifiuta la caotica vita della metropoli ma rifiuta la logica puramente commerciali con cui tali edifici venivano progettati. Egli realizza , come si evince nel SEAGRAM BUILDING, quindi parallelepipedi compatti aggiungendo alla purezza dei volumi e alla perfezione tecniche tipiche del suo linguaggio architettonico alcune importanti innovazioni tecniche legate all'ambiente della metropoli e la sua concezione a riguardo: egli rifiuta i grattacieli a gradoni, le soluzioni architettoniche volte a ottimizzare l'utilizzo del terreno e le fantasiose sommità innovando profondamente gli elementi architettonici ed inventando la curtain wall -che consiste nel trattare le facciate come un involucro continuo che avvolge la struttura e riflette quelle circostanti, la piazza-atrio -che consiste nel riservare parte dello spazio a una piazza in travertino con due fontane e volto a separare l'edificio dall'allineamento caotico e spersonalizzato di grattacieli eterogenei-, e pilastri d'acciaio con rivestimento antincendio di cemento.