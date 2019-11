Postimpressionismo e avanguardie storiche - Schema

Postimpressionismo

Puntinismo

Divisionismo

Avanguardie storiche

Espressionismo

Astrattismo

Cubismo

Futurismo

Dadaismo

Surrealismo

Metafisica

-Superamento dell’impressionismo e della natura colta en-plen-air-Ricerca di un’oggettività razionale e descrizione della realtà esterna-Esaltazione personale ed espressione di una realtà interna-Liberazione del colore-Visione obiettiva, rifiuto emozione soggettiva-Tecnica di puntini che ricompongono la visione-Staticità e immobilità-Tecnica di strisce di colori-Temi di problemi sociali della realtà contadinaSviluppatesi in ogni paese, ognuna con temi diversi e tecniche precise-Stati d’animo attraverso la pittura, l’emotività, l’introspezione-Sensibilità che coglie il mondo, per esaltare il lato emotivo-Contro la visione oggettiva del mondo-L’opera astrae dalla rappresentazione e dalla narrazione realistica (uso di forme, colori, linee)-Il soggetto non è riconoscibile, perché la composizione è indipendente dalla realtà-Eliminazione di riferimenti alla percezione comune e al mondo materiale-No imitazione della natura e della realtà, ma ricerca razionale della realtà concreta (immagini statiche)-Rappresentazione di soggetti reali con tecniche pittoriche differenti, ricercando l’intima essenza del pensiero-Molteplici punti di vista, no prospettiva centrale, visione ricca e completa-Esaltare il movimento, la velocità, l’energia del mondo moderno-Colori violenti e contrastanti che sottolineano il dinamismo-Liberazione dal Puntinismo statico-Amplia i confini dell’arte, accogliendo il caso e la vaghezza-Modo di conoscere fondato sul dubbio, sullo scetticismo e sulla perdita di fiducia-Accettazione degli aspetti irrazionali e assurdi della realtà-Polemica contro il pensiero logico e razionale-Tecniche non tradizionali, senza progetti iniziali o controlli finali-Superare la realtà e il dato fisico per costruire una meta-realtà al di là delle apparenze sensibili-Sguardo nel regno dell’ignoto e dell’enigma, con tema del mistero, del sogno…-Demolizione del senso consueto delle cose (molteplici punti di fuga), con l’assenza di figure umane nei dipinti (manichini, statue, ombre…)