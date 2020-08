L'astrattismo

Altri esponenti dell'astrattismo

L’arte dei primi decenni delè segnata dal’attività di numeroseche richiamavano l’attenzione sul modo di rappresentare la, sia attraverso il, sia mediante la scomposizione delle sue, al contrario, trascurava del tutto l’interesse per la natura e per la figura umana., parola che deriva dal latino, significa infatti: in questo caso significa “”. I pittoricoltivavano un’originale concezione delche non faceva alcun riferimento alla. La loro pittura era fatta di, diche non erano riconducibili atradizionali. Il capostipite deifuNel 1912 insieme con altri artisti, dette vita, a, al gruppo denominato, il, di cui faceva parte anche. Ilcostituiva la figuradelsulle passioni e sull’irrazionalità; l’era il colore dello. Ancora una volta gli artisti cercavano di opporre unaad unache appariva loro sempre più attenta agli. L’artista, eliminando ogni legame con la, costringeva lo spettatore a cercare nell’solo valori. Nel 1917 un gruppo di artisti olandesi, il più rappresentativo dei quali era, dette vita al movimento. L’obiettivo dell'era l’adozione di un linguaggio universale, al di là dell’dell’artista, applicato anche al’e al, nel quale le forme geometriche e i colori puri potessero esprimere la spiritualità dell’artista. Dellanon resta più nulla: solo forme geometriche e zone dielementari.per approfondimenti vedi anche: