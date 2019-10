Giotto - Vita e Opere in Anni

1267: si suppone che sia nato, dato che non si hanno certezze di quando sia nato.Frequenta la bottega del Cimabue.1288 Giotto accompagna il maestro a Roma.Tra il 1288 e il 1292 si trova ad Assisi, dove Giotto si occupa della decorazione della chiesa Superiore si San Francesco.Giubileo 1300 - Roma, Giotto lavora nella Basilica si San Giovanni in Laterano.In questo periodo la sua pittura ebbe il massimo splendore e la fama.Giotto apre una Bottega.1301-1304 Rientra a Firenze, dove si ipotizza che sia capo di una bottega.In questo periodo dipinse il Polittico di Badia (Galleria degli Uffizi) e, in virtù della fama diffusa in tutta l'Italia, venne chiamato a lavorare a Rimini e Padova.1306 è a Padova. Lavora nella cappella degli Scrovegni, considerata un capolavoro della pittura del Trecento.Con questi affreschi Giotto racconta le storie della Madonna e di Cristo.Dopo Padova si mosse verso Ravenna, Bologna, Verona e Rimini.Tra il 1306 ed il 1311 fu di nuovo ad Assisi per eseguire gli affreschi della zona del transetto della Basilica inferioreDal 1311 in poi vive a Firenze. In questo periodo lavora alle Cappelle dalle famiglie famose poste nella chiesa di Santa Croce: la Peruzzi e la Bardi.1313 è di nuovo a Roma, per dipingere il portone dell'antica basilica di San Pietro1327 s'iscrive all'arte dei medici e degli Speziali.Tra il 1328 e il 1333 Lavora a Napoli alla Corte dei D'Angiò.1334 fu nominato Capomastro dell'Opera del Duomo, inizia i lavori per la costruzione del campanile del Duomo, non riesce a finirlo perché muore nel gennaio 1337.