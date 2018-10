Giotto - Vita e basilica di San Francesco d'Assisi

Giotto

Basilica di San Francesco d’Assisi

Nato a Firenze 1267 e morto anche a Firenze a 70 anni nel 1337.Allievo di Cimabue e avevano 27 anni di differenza.Era famoso anche in vita, Boccaccio lo definì “il miglior pittore del mondo” e anche Dante affermò: “Cimabue credeva di esser arrivato ma Giotto lo superò” (attivo a Firenze, Assisi, Roma, Napoli, Rimini, Padova, Milano).Venne seppellito sotto il duomo (sotto il pavimento) di Firenze.Considerato il padre della pittura italiana e il nonno del rinascimento.Cennino Cennini (pittore) spiega come Giotto abbandonò il bizantino per studiare l’arte romana e creare un’arte moderna.Giotto non rifiuta il gotico anche se rifiuta l’horror vacui, la serpentina e le figure allungate. Rifiuta però totalmente lo stile bizantino.Rappresenta un’unica storia, quella di San Francesco. In tutto dipinge 28 affreschi (aiutato da collaboratori nella prima parte)Per il 1° affresco ci impiega 5 anni per colpa del climaInserisce tra una scena e l’altra una colonna con la cornice, prendendo ispirazione all’arte antica (ville romane, architettura e scultura) usando la prospettiva.

Prima scena – Il dono del mantello al povero.

Sotto l’affresco la descrizione del passo.

Non è perfettamente conservato, ci sono colori sbiaditi come l’azzurro e il nero perché stesi sulla parete a intonaco asciutto, infatti i colori stesi con l’affresco sono conservati bene.

Il cielo è azzurro non più oro per esser più realistico.

Non presenta Horror Vacui

I due personaggi interagiscono, Francesco è rivolto verso di noi invece il povero verso Francesco.

Inserisce il volume con il chiaroscuro e la profondità con i piani diversi e la prospettiva.

Le montagne inclinate sono il punto centrale dell’affresco. Le linee convergono tutte sulla testa di San Francesco.

Tanto realismo

Seconda scena – San Francesco rinuncia ai suoi averi, si spoglia e prega.

Arriva una mano dal cielo del Dio padre.

Padre che non è contento della sua scelta cerca di aggredirlo.

Dietro San Francesco ci sono preti e vescovi.

Laici (padre di San Francesco) contro cristiani (preti e vescovi).

L’anatomia e la capigliatura sono molto curati.

Terza scena – Presepe di Greccio

Tradizione del presepe vivo.

Posta nel Presbiterio della basilica.

La scena è ambientata in una chiesa.

Iconostasi

Alle donne era vietato l’ingresso.

Le capacità prospettiche di Giotto sono empiriche cioè basata sull'osservazione diretta e pratica.