Villa Adriana a Tivoli

Gli imperatori romani costruirono le loro residenze per la villeggiatura lontano dal colle Palatino, il quartiere dove venivano edificate le residenze di città. Adriano, che governò Roma dal 117 al 138, dette il via ad un grandioso progetto architettonico alla porte di Roma che voleva così sintetizzare tutto ciò che aveva visto durante i suoi numerosi viaggi.Per questo motivo, egli fece costruire Villa Adriana, uno fra i più belli e curati esempi di palazzo imperiale. Come luogo per far sorgere la sua nuova residenza, egli scelse meta di villeggiatura ed era poco distante dall' Urbe. Tivoli perché a quel tempo, la cittadina era già conosciuta come zona di villeggiatura ed aveva il vantaggio di essere poco distante dall’Urbe. La superficie complessiva della villa si estendeva su 300 ettari, pari a quella di una vera e propria città.Era divisa in tre nuclei: i quartieri orientali, i quartieri centrali e i quartieri superiori. Questi tre settori erano collegati fra di loro con degli appositi passaggi che permettevano anche un controllo su chi entrava ed usciva. Il complesso era inoltre circondato da alte mura con funzioni di difesa. La residenza dell’imperatore si trovava nella parte centrale e vi si accedeva tramite un ingresso monumentale a tre esedre. Non potevano mancare le terme che era il luogo privilegiato non solo per le cure ma anche per gli affari. Tra gli edifici del quartiere orientale spiccava il Teatro Greco, alle cui spalle si innalzava il complesso della Palestra. La parte più importante di questa zona era la biblioteca Greca e latina a cui si accedeva tramite un’ampia terrazza alle cui spalle c’era la Sala dei Filosofi, che probabilmente era riservata alle udienze, Accanto a questa sala si trovava il Teatro Marittimo identico nella forma e nelle dimensioni al Pantheon. Esso aveva un portico con un canale d’acqua. Nel centro si trovava una piccola isola con sopra una villa, alla quale si accedeva con due ponti girevoli di legno.Villa Adriana rappresenta l’aspetto più eloquente dell’architettura romana del periodo. La ricchezza e la magnificenza dei suoi ambienti e la monumentalità che caratterizzava la costruzione nel suo complesso, esprimono il grande potere dell’imperatore Adriano.