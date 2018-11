scultura arcaica (VIII-VI)

Scultura arcaica

Kouros

Kouros dorico (VII-VI)

Kouros ionici

- tema iconografico= figura umana= kouros,figura maschile nuda, kore,figura femminile vestita.Se non c'è una descrizione non si può capire se si tratta di una divinitò o di un uomo, poiché dei e uomini sono fisicamente uguale; l'unica differenza sono i poteri e le forze delle divinità.- funzione= si trovano nelle necropoli o nei santuari, sono legati ai culti religiosi o ai culti funerari.- figura canonizzata- figura stante, cioè in piedi- posizione statica, ferma e frontale- guarda dritto davanti a sé- gambe leggermente divaricate- braccia lungo i fianchi con le mani strette a pugno- capelli lunghi e raccolti in trecce- nudità non è associata alla sensualità, ma rappresenta la persona senza maschere esterne, indicando una condizione di purezza (prerogativa destinata solo ai kouroi).- muscolatura: sono figure vigorose perché a scopo votivo, cioè doni agli dei.La società imponeva che i figli maschi esercitassero il proprio corpo nel ginnasio per entrare a far parte dell'esercito.- composizione geometrica: si fissa un'asse simmetrica centrale con la quale si divide il corpo in due parti uguali, stabiliscono assi orizzontali sui quali si allineano le spalle e i fianchi, si forma un rombo sul ventre.Quindi si crea un'immagine forte, maestosa e armoniosa.- espressione canonizzata= sorriso arcaico: sorriso mezzaluna ed occhi a mandorla, ciò indica una condizione di imperturbabile serenità, cioè la soddisfazione di esistere.hanno proporzione massicce, robuste e tozze; si utilizza la composizione geometrica.sono slanciati, poiché la testa appare più piccola rispetto all'altezza del corpo, le superfici sono curve, morbide, dolci.