Ricerca sul Pantheon

Il Pantheon

Presentazione

Descrizione e analisi critica

Pantheon= tempio consacrato a tutti gli dei. Pantheon (27-25 a.C.) Campo Marzio a Roma, da Agrippa. Distrutto da un incendio nel 80 d.C. restaurato da Domiziano, poi colpito da fulmine nel 110 d.C., poi ricostruita da Adriano tra il 118 il 125 d.C. Il Pantheon è quasi interamente integro. Consacrato come chiesa nel 608 d.C. Mai stato alterato in maniera sostanziale. Sono state asportate: le decorazioni bronzee a rosette, la calotta di rivestimento esterna e la travatura in bronzo del pronao. Rivestimento interno di marmo non è più originale, però ci appare più o meno come era nell'antichità.Pianta circolare e preceduto dal pronao (combina la rotonda e il tempio italico). Il pronao octastilo ha 16 colonne di granito grigio e rosso con basi e capitelli in marmo messe su tre file. La cella circolare è coperta da una cupola emisferica cassettonata, aperta al centro dall’oculo (finestrone), questo serve a far entrare aria, luce e acqua. Il cilindro che costituisce la parete continua della cella (tamburo)è scavato da 7 nicchie rettangolari e semicircolari incorniciate da lesene e ornate da coppie di colonne corinzie. La trabeazione continua forma anello. Inizialmente si affacciava su una piazza porticata dalla quale appariva solo il pronao perché questo rappresentava l’omaggio alla tradizione ellenica e la scelta di nascondere la rotonda della cella era una dimostrazione che i romani non volevano imporre in un edificio pubblico le proprie concezioni architettoniche. L’interno è molto originale, una cupola che si gonfia verso l’alto e che dal suo oculo fa entrare la luce. L’architetto del Pantheon utilizzò benissimo il calcestruzzo.