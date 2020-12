Geroglifici, una scrittura eterna

Il dio Thot presiede al giudizio dei morti

La scrittura con i geroglifici

Avere il «cuore leggero» Secondo la tradizione religiosa egizia, dopo la morte il cuore veniva giudicato dal Tribunale dell’aldilà per stabilire se il defunto avesse o meno diritto a risorgere. Il papiro illustra il rito della pesatura del cuore, ritenuto la sede dell’anima e dell’intelligenza.Il cuore del defunto veniva posto sul piatto della bilancia (sigillato nel piccolo vaso); se risultava più leggero di una piuma, voleva dire che nella sua vita terrena non aveva commesso alcun male e che dunque aveva diritto di accesso alla vita dell’aldilà. Il rito è descritto attraverso una forma di scrittura molto complessa detta geroglifica.Composta da circa tremila segni, la scrittura geroglifica veniva usata per ornare con iscrizioni religiose e politiche i più importanti monumenti o veniva tracciata sui rotoli di papiro. Molti di questi, contenenti preghiere illustrate, sono stati rinvenuti nelle tombe. Si tratta dei cosiddetti libri dei morti, destinati ad accompagnare i defunti nella vita ultraterrena e per questo deposti nei sarcofagi o addirittura nelle bende delle mummie. In origine, ogni geroglifico raffigurava un oggetto, anche se in forma schematizzata detta pittogramma; più avanti assunse il carattere di ideogramma, cioè di disegno che rappresentava un’idea o un concetto. Con il passare del tempo questi segni si trasformarono in segni fonetici, adatti cioè a esprimere i suoni fondamentali del linguaggio parlato. Ad esempio, il disegno stilizzato di un avvoltoio passò a indicare la lettera A, quello di una gamba la lettera B e così via. Dopo la scomparsa della civiltà egizia nessuno fu più in grado di comprendere i caratteri geroglifici. Solo nell’Ottocento si riuscì a decifrarne nuovamente il loro significato grazie al fondamentale contributo del francese Jean-Francois Champollion (1790-1832).