Le estese città dei morti

Etruschi, grandi costruttori

La maggiore civiltà fiorita in Italia prima dei Romani è stata quella etrusca, che estese il suo dominio in tutto il centro Italia. Gli Etruschi si dimostrarono molto intraprendenti, abili nello sfruttare i giacimenti metalliferi e la posizione geografica della loro terra: ciò li portò a sviluppare intensi scambi, sia commerciali sia artistici, con i Greci, i Cartaginesi e con altri popoli del Mediterraneo.Essi credevano nella continuità della vita dopo la morte. Per questo realizzarono vaste necropoli (città dei morti) con centinaia di tombe allineate lungo le vie e superbamente decorate. Le necropoli costituivano delle vere e proprie città sotterranee, progettate razionalmente seguendo un piano urbanistico. Le tombe più importanti ospitavano all’interno splendidi sarcofagi ed erano ornate da vivaci decorazioni ; quelle più semplici custodivano invece i canopi, vasi funerari con il coperchio a forma di testa umana.Le tombe etrusche avevano diverse forme e grandezza, a seconda delle usanze del luogo, dei materiali disponibili e del prestigio sociale del defunto. Nelle necropoli si trovano quindi tombe «ipogee», cioè scavate completamente sotto terra, «a tumulo», cioè ricoperte dal materiale di scavo in modo da formare una piccola collina artificiale, e «a edicola», cioè simili a un piccolo tempio.Gli Etruschi rivelarono la loro abilità soprattutto nella costruzione di ponti e di edifici civili e religiosi. Per primi in Italia utilizzarono l’arco a volta semicircolare. A loro si deve la costruzione di città fortificate con possenti mura in pietra e dotate di porte quali Perugia, Arezzo e Volterra. Purtroppo la deperibilità dei materiali impiegati, il fatto che le città etrusche siano state espugnate nei secoli successivi e abitate fino ai giorni nostri, hanno causato la perdita pressoché totale delle loro realizzazioni architettoniche più significative.