Video appunto: Età d'oro di Atene

La ricostruzione della città

Olinto

Modello di casa greca

Agorà

Architettura templare

Correzioni ottiche

Tempio di Dioniso a Teos

Va dal periodo severo alla maturità classica.Questa età d’oro è stata ottenuta dalle vittorie contro i persiani nelle battaglie di:-Maratona (490 a.C)-Salamina (480 a.C)-Platea (479 a.C)Per i 30 anni successivi alle battaglie, la città venne guidata da Pericle, che instaurò lademocrazia.Saranno presenti anche guerre civili tra le città greche (Sparta e Atene) che indeboliranno lacittà, solo con l’arrivo di Filippo il Macedone e alla sua morte, il figlio Alessandro Magno lacittà si stabilizzerà e espanderà i propri territori.Dopo 30 anni di pace e democrazia la città fu colpita da un decadimento:economico, Politicoe sanitario.Tutte le discipline fioriscono. Questa fioritura è data dall’idea che l’uomo è artefice delproprio destino. Questa concezione fa parte della cultura antropocentrica, dove l’uomo èmisura di tutte le cose e da questo ne deriva la credenza che anche le città debbanomisurarsi in tutte le cose.L’arte assume funzioni: estetiche, didascaliche e storico-documentarie.Essa assume un ruolo civile e funge anche da strumento didattico, perciò deve esserecomprensibile.L’arte da al cittadino l’ispirazione per la virtù, insegna a vivere per il bene comune, ariconoscersi come collettività.L’artista ha il compito di guardare la realtà circostante, studiare quanti più uomini possibiliper poter arrivare al modello di perfezione. Non è soltanto un elucubrazione mentale, inquanto c’è anche lo studio di un modello di riferimento. In questo modello il cittadino vede unesempio di virtù e bellezza da eguagliare.Dopo il 480 a.C. i greci tornarono in patria e trovarono la città distrutta.Da lì iniziò la fase di ricostruzione. Questa fu data dalla possibilità economica dell’epoca edera la dimostrazione della potenza di Pericle sul piano urbanistico.La ricostruzione inizia dal Piano regolatore della città, esso porta il nome di Ippodamoda Mileto.Ippodamo applicò dei principi costruttivi:-la pianificazione di una pianta ortogonalesi basa su un incrocio ortogonale degli assi viari principali per formare un nuovo schema=> organizzazione a scacchiera => schema ippodameo (funzionale e sviluppato a secondadelle possibilità territoriali)- uso di un modulo => misura sulla quale si costruivano piante di città e quartieri.-divisione delle aree in base alla loro funzione: residenziale, commerciale, amministrativa,militare e religiosa-suddivisione della città in quartieri regolari dalle stesse dimensioni, all’interno di essic’erano gli isolati dove ogni casa aveva eguali dimensioni.Fu ricostruita nel 432 dato che pochi anni prima venne distrutta da Filippo II il macedone.Da essa si è potuto ricostruire il modello di una città classica.Olinto era esteso su due colline:-la prima=> irregolare perchè condizionata dall’insediamento arcaico-la seconda=> quartieri residenziali costruiti daccapo, isolati da 86x35 metri costituiti ognunoda 10 abitazioni, strade ortogonali larghe 5 metri.L’agorà rettangolare era l’unione tra le due colline.Le abitazioni erano di tipo a pastàs (corridoio dello smistamento).Dall’ingresso si accedeva al cortile, dove di solito si aprivano il bagno, la cucina el’andron(soggiorno dove banchettavano gli uomini).Al piano superiore c’erano il thalamos (camera da letto) e gineceo (stanza dove sisvolgevano le attività femminili.La distinzione tra gli ambienti maschili (collocati al piano terra) e gli ambienti femminili(“protetti” al piano superiore) era netta.Costituiva il centro della vita pubblica e politica.L’agorà cresce nel corso del tempo,perchè nasce la necessità di creare un collegamento tragli ambienti vecchi e i nuovi. Questi collegamenti erano dati dagli stoai (portici).Vengono successivamente costruiti i teatri. Questi prima erano in legno, in quanto non eranofissi, poi diventano stabili e successivamente ampliati, diventando luoghi del sapere e dicondivisione delle idee politiche.Nel V secolo i santuari peloponnesiaci e della Magna Grecia erano tutti Templi dorici.Lo stile nelle colonie era molto più rigoroso, infatti Ci fu una aderenza all'applicazione dellecorrezioni ottiche, questo perché i greci erano molto attenti alla percezione.un esempio dell'applicazione delle correzioni ottiche e dato dal tempio di Nettuno aPoseidonia. le l'edificio ha una peristasi di 6x 14 colonne, e sono presenti la curvatura dellostilobate e l’entasis nelle colonne.● incurvatura dello stilobate: Lo stilobate è inarcato verso l'alto, questo permette didare l'impressione di concavità; questo perché da lontano Abbiamo l'impressione checi fosse una concavità della struttura che crea uno spazio cavo● inclinazione delle colonne angolari: lieve inclinazione delle colonne verso l'internodell'edificio, questo evitava l'effetto di apertura verso l'esterno e le colonnesembravano più dritte● entasis: consiste in un rigonfiamento di un terzo del fusto delle colonne, questoevitava l'impressione che le colonne si assottigliassero nella zona centraleModulo e proporzioniI moduli erano vari, per la scultura la testa doveva essere un settimo del corpo ( anche sesembra che entri sei volte a seconda della testa), per l'architettura consisteva nel diametrodella colonna.l'architetto usa un nuovo modulo basato sulla distanza tra le colonne partendo però dalcentro di esse ( da raggio a raggio compreso l'interasse)nella pavimentazione lastricata che è visibile nella pianta, ci mostra Chiaramente come leproporzioni di ogni elemento del tempio si basassero sul modulo originale: ogni lastra eralarga quanto il diametro inferiore della colonna ( metà dell'interasse) e poteva essere altaquanto il diametro inferiore della colonna oppure la metà.Tutto questo è dato dalla costante ricerca dell'Armonia, è stata l'ha trovata attraverso unaformula matematica che permette di trovare la perfezione Anche in natura=> rettangoloaureo.