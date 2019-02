Teodosio

All’imperatore Giuliano, deceduto nel 363 d.C. durante una guerra contro i Persiani, successero gli imperatori appartenente alla dinastia, detta Valentiniana. Sotto di essi, cominciarono le grandi invasioni barbariche. Fortunatamente, fu trovato un bravo generale che dal 379 al 393, in parte con battaglie, in parte con dei trattati, riuscì a trattenere le invasioni. Questo generale era Teodosio, un cristiano di origine spagnola.. Quando la dinastia Valentiniana si estinse, egli divenne imperatore e fu l’ultimo ad avere, per poco tempo, la sovranità su tutto l’impero. Nel 380 con l'editto di Tessalonica proclamò il Cristianesimo la religione unica e obbligatoria in tutto l’'Impero; per questo fu chiamato Teodosio I il Grande dagli scrittori cristiani e le Chiese orientali lo venerano come santo Nel 392, Teodosio emanò altri due editti, per proibire i sacrifici e il culto pagano. Come tanti suoi successori, anch’egli, morendo, divise l’impero fra i suoi due figli e questa volta le due parti furono più riunite. La morte avvenne nel 395 e le esequie furono celebrate da Sant’Ambrogio, per la prima volta secondo il rito cristiano. L’Impero d’Oriente sopravvisse ancora per un millennio, fino al 1453, quando cadde per causa dei Turchi. L’Impero d’Occidente, invece, più esposto alle invasioni barbariche, andò rapidamente incontro allo sfacelo. Visigoti, Vandali, Alamanni e Burgundi invasero tutte le province e ben presto l’Impero d’Occidente di ridusse alla sola penisola italiana. Tuttavia, i barbari non avevano invaso soltanto il territorio; essi si erano infiltrati nella vita civile, nell’amministrazione statale e soprattutto nell’esercito. I loro capi, ormai, gestivano a loro piacimento la stessa corte imperiale. Gli imperatori si succedevano con grande rapidità e a seconda del proprio volere. E così, nel 476 d.C., un barbaro, Odoacre, depose l’ultimo imperatore; il suo nome era Romolo Augustolo ed egli stesso era figlio di un barbaro. Da allora nessuno si fregiò più del titolo di Imperatore d’Occidente. Ufficialmente, questa fu la fine del grande Impero Romano.