Roma - conquiste della plebe e nuove instituzioni

Le conquiste della plebe e le nuove istituzioni

Nel 494 a. C. : secessione Monte Sacro ( o Monte Aventino). La Plebe, in massa, per protesta,se ne va da Roma. I Patrizi si rendono dell’importanza della presenza dei plebei. Questi ultimi rientrarono e venne sancita la Legge Socrate con la quale vengono istituiti i Comizi della Plebe, cioè assemblee solo della plebe e insieme la magistratura dei Tribuni della Plebe.Dal 451 al 450 a. C. : Leggi XII Tavole; primo codice legislativo di Roma (prima erano tramandate in modo orale → Numa Pompilio e pontefici (aristocratici) → alternavano ed interpretavano le leggi secondo i loro interessi. Viene deciso quindi di instaurare una commissione per metterla per iscritto, formata da Decemuiri.Il primo anno (451 a. C.) erano tutti i 10 patrizi mentre l’anno successivo (450 a. C.) erano 5 patrizi e 5 plebei.Quindi: 451 a. C. → 10 patrizi / 10 tavole450 a. C. → 5 patrizi + 5 plebei / 2 tavoleLe tavole rimasero esposte nel foro, aperte al pubblico.Le frasi erano molto sintetiche e “dure”.- “sia subito eliminato un bambino mostruoso”eliminazione dei neonati malformati/disabili- “se un padre ha dato in schiavitù suo figlio per tre volte, il figlio sia libero dall’autorità paterna“se qualcuno rompe un membro ad un altro, se tra le parti non si giunge ad unaccordo, si applicherà la legge del taglione”- “divieto di matrimonio tra patrizi e plebei”Nel 445 a. C. : Legge Canuleia, con la quale venne abolita la Legge del Divieto di matrimonio tra patrizi e plebei.Nel 367 a. C. : Leggi Licine-Sestie- riduzione dei debiti- limite all’Agro Pubblico che un romano poteva detenere (i romani ricchi si tengono le terre) oltre alle terre private possono avere fino a 500 iugeri (prima molti eccedevano nel possesso delle terre)- accesso dei plebei al ConsolatoNel 287 a. C. : Legge Ortensia – i plebisciti diventano legge per tutti i cittadini.