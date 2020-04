Grecia - Oracolo e miti di Dionisio ed Orfeo

L’oracolo

Riti di Dionisio e Orfeo

L’oracolo era una donna, una sacerdotessa, chiamata pizia.Essa accoglieva le persone e dava loro una risposta, quasi mai precisa, ma da interpretare. Solitamente si portavano all’ oracolo degli omaggi (“naturali” o in denaro). Quindi dopo un po’ di tempo la sua sede divenne ricchissima di beni e doni della popolazione. A Delfi, ogni polis, faceva costruire un proprio tempio come omaggio agli Dei (“da parte della polis”), dove si portavano i doni dell’Oracolo.Questa stanza si chiamava “tesoro”. La donna parlava in modo incosciente (stato di “trans”) perché inalava dei vapori che uscivano da crepe del terreno dove c’era il Tempio di Apollo.Dionisio era il Dio dell’Estasi e del Vino. In origine i riti erano praticati soprattutto da donne in luoghi nascosti ed erano fatti attraverso danze sfrenate in modo che arrivassero all’estasi per entrare in comunione con il Dio: riti dionisiaci.Per quanto riguarda invece i riti orfici, chiamati così da “Orfeo”, rappresentavano l’alternarsi della vita e della morte, derivata dal Mito di Orfeo e di Euridice.MitoOrfeo era il marito di Euclide ed insieme vivevano sulla terra.Un giorno il Dio Apollo si innamora della donna, lei cerca di scappare, Apollo la rincorre e lei inciampa, pestando un serpente, il quale la morde. A causa del morso Euridice muore. Orfeo non si dà pace e cerca di convincere Ade a lasciare libera sua moglie, attraverso la sua arte e la sua musica. Ade accetta ma a condizione che Orfeo, durante la salita per ritornare al mondo dei vivi, lui non si volti a guardarla.Orfeo, però, è così felice ed emozionato che si “gira”, perdendola per sempre: lui potrà tornare sulla terra ma senza la moglie che, invece, ritorna nel mondo dei morti.