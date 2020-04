Grecia omerica, Età arcaica ed Età oscura

La Grecia omerica

Il re

Anacronismi poemi omerici

Età arcaica dal VIII al VI secolo a. C.

Età oscura (VIII secolo a. C.)

Le comunità dell’epoca della Grecia omerica erano governate da un re, chiamato Basileus. Egli si occupavano di guidare l’esercito in guerra, compiere sacrifici per la collettività e giudicare nei contrasti tra i cittadini sulla base di leggi che si riteneva fossero state rivelate dagli dei e che venivano tramandate oralmente.Il Re era affiancato da:- un Consiglio degli Anziani chiamato Gherusia- dall’Assemblea dei GuerrieriIl potere del Re non era assoluto e venne sempre di più limitato; infine sostituito da quello dell’aristocrazia.L’ aristocrazia comprendeva le famiglie di maggior ricchezza e prestigio.I nobili, che si definivano aristoi (i migliori) occupavano il posto del Re nelle funzioni religiose, giuridiche, politiche e militari. Questo ceto sociale si contrappone a quello del demos (popolo) formato da contadini e pastori.- Nell’ Iliade e nell’Odissea compaiono queste realtà che però non hanno nulla a che fare con il 1220 a. C.: sono tipiche invece del “Medioevo Ellenico”- Nel mondo acheo erano,invece, comuni queste realtà.nel VIII → ritorno alla scrittura→ seconda colonizzazione→ nascita delle poleis→ sviluppo della poleis→ diffusione della scrittura alfabetico→ colonizzazione del Mediterraneo