Cesarione (figlio di Cleopatra e Cesare)

Cesarione, successivamente nominato Tolomeo XV, era il figlio di Cleopatra e Cesare e ha avuto una vita breve e non è mai stato legittimato come figlio di Cesare.Cleopatra si illuse sempre che prima o poi il richiamo del sangue avrebbe portato Cesare a legittimarlo come suo erede. Lei lo associò ancora in fasce al trono, mentre il padre di quel figlio mezzo straniero finse di dimenticarsi, anche se le cronache dicono che nei tratti gli somigliasse moltissimo.Il povero Cesarione, per tutta la sua breve vita, dovette sopportare illazioni sul suo concepimento. Le date confermano che sia stata concepito durante il periodo in cui Cesare e Cleopatra erano divenuti amanti e combattevano assieme contro Achilla (generale egizio e fratello di Cleopatra) che assediava Alessandria.Alla morte di Cesare, Cleopatra rimase sorpresa nel scoprire il contenuto del testamento di Cesare. In esso, il dittatore romano si dimenticò del tutto di Cesarione, riconoscendo come figlio adottivo e unico erede il nipote Ottaviano. Secondo Nicola Damasceno nelle ultime volontà Cesare disconobbe esplicitamente la paternità di Cesarione, ma la cosa è dubbia, e anche se fosse si sarebbe trattato di una scelta politica dettata dalla necessità di passare il testimone del potere a Ottaviano, tagliando fuori un figlio naturale non romano.Cleopatra, da brava madre, non ha mai abbandonato il figlio e, quando Cesarione aveva solo tre anni, la regina egiziana lo nominò suo coregnante. Dopo la disfatta di Azio, però, Cleopatra e il suo nuovo patrigno di Cesarione, ovvero Antonio, morirono suicidi, lasciando il bambino solo in un regno destinato a diventare una sorta di “possesso personale” di Augusto e degli imperatori successivi. Non è ben chiaro cosa sia successo a Cesarione. Gli altri figli di Cleopatra (che però erano discendenti di Antonio) furono allevati a Roma da Ottavia, sorella di Ottaviano ed ex moglie di Antonio, e saranno poi fatti sposare con vari dinasti mediorientali.Cesarione invece morì quasi subito, in data non certa. Secondo la teoria più accreditata sarebbe stato proprio Ottaviano a farlo uccidere in fretta, per impadronirsi dell’Egitto e togliere definitivamente di mezzo l’unico che potesse vantare una discendenza diretta dal grande Cesare. Chissà se Cesare, da politico, avrebbe approvato questa crudele scelta, o se, per una volta, si sarebbe indignato, come un qualsiasi papà.