Atene e Sparta - Polis ateniese

Atene e Sparta

La polis ateniese

L’Atene aristocratica

VIII – VII secolo a. C. → nascita della città di Atene attraverso il sinecismo624 a. C. → redazione scritta delle leggi ad Atene ad opera diDracone594 a. C. → riforma di Solone (anno in cui diventa Arconte)Ad Atene si realizzò una democrazia, fondata sulla partecipazione del popolo alla vita politica.A Sparta, invece, ci fu l’oligarchia basata sul potere di una fascia di cittadini privilegiati.La polis si formò attraverso un sinecismo (aggregazione di più villaggi) che avvenne tra l’VIII e il VII secolo a. C. Alla fine di questo sinecismo la polis coincideva con l’intera Attica.Al potere del Re (Basiléus) si sostituì quello dei Magistrati (Funzionari), cioè gli Arconti. Inizialmente essi avevano un potere vitalizio, in seguito decennale e poi annuale. Nei primi tempi l’ Arconte era solo uno ed era come il Re; poi divennero nove.Gli Arconti più importanti erano tre.1) Arcontere : “monarca”, con potere religioso e giudicava gli atti contro la religione2) Arconte eponimo : “amministratore della città”, con potere esecutivo3) Arconte polemarco: guidava l’esercitoC’erano poi i 6 Arconti Tesmoteti il cui compito era quello di custodire le leggi.Decaduti dalla carica entravano a far parte del consiglio dell’Areopago, nominando i nuovi Arconti e giudicando i reati di sangue e religiosi.