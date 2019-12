Natale, no alla nostalgia: 5 buoni motivi per non ricontattare il tuo ex

5. Sei diventata un’altra persona

4. Ricordati perché la storia è arrivata al capolinea

3. Pensa al dopo e domandati se è la cosa giusta

2. Ti stai accontentando

1. Non hai una storia al momento

A Natale si sa, tutti siamo un po’ più buoni. L’aria che si respira nelle strade è infatti particolare ed èSe sei single durante la feste natalizie è infatti normale pensare ai momenti felici trascorsi in coppia.Ricorda, si tratta solo di nostalgia dettata dal periodo, che andrà via appena trascorso il Natale: già a Capodanno sarai in vena di fare nuove conoscenze! Se non ne sei convinta, eccoNel caso in cui deciderai di contattare la tua ex metà, potresti ritrovarti a parlare con una persona diversa da quella che ricordavi. Anche tu comunquela rottura e ciò che è avvenuto dopo ti hanno un po’ trasformata!Un altro motivo per cui è bene evitare di contattare il proprio ex è facile da trovare:Appellarsi a quel motivo basterà a farvi passare di mente la malsana idea di mandare un messaggio, o peggio ancora chiamare, il vostro ex.Ecco è il caso di farlo. Un tuo messaggio potrebbe infatti dare inizio ad una conversazione o potrebbe non avere risposta. Come reagiresti a queste situazioni? Di sicuroquindi la cosa migliore da fare è non provare a contattarlo!“Chi si accontenta gode così così”. Come dargli torto? Contattare il tuo ex vorrebbe dire proprio accontentarsi. Ricorda che fuori c’è tanta gente che puoi conoscere ed incontrare,Il motivo però che ti porta ad essere propensa a contattare il tuo ex durante questo periodo è certamenteNon avere un partner a Natale ti sembra una vera e propria catastrofe ma non è affatto così!Natale, d’altro canto, è un giorno come un altro!Manlio Grossi