Gli outfit più assurdi da indossare a Natale

6. Profondo rosso

5. I maglioni con le renne

4. Le paillettes colorate

3. I motivi con i fiocchi di neve

2. Le simpatiche burle

1. L'etichetta multimediale

Evviva evviva è arrivato il Natale! Si addobbano gli alberi, si illuminano le facciate, si riempiono i pancini di dolcissime leccornie natalizie... Tuttavia, nell'elenco delle amenità natalizie, una viene spesso trascurata, per quanto indispensabile: la vestizione.sono dettagli necessari quando pensiamo al Natale.Però non è tutto oro quel che luccica: ecco la lista di quegli indumenti che puoi indossare solo in questo periodo, a meno che tu non voglia sembrare un disadattato o uno sponsor di CocaCola.Indossi i tuoi pantaloni rossi ed è subito festa. Poi metti il tuo adorato maglione (rosso, ovviamente), perché senza non ti sembra Natale. Sei pronto per darti alla pazza euforia natalosa, così inghingherato. Peccato che tra pranzi e cene tu, e forse il rantolo che emetti dopo un qualsiasi movimento fisico dovrebbe iniziare a preoccuparti, ma chi se ne importa, a Natale tutto è concesso. La magia fa sì che il tuo completo rosso ti entri ancora nonostante la tua circonferenza ombelicale abbia assunto una misura notevole., se non vuoi che qualcuno ti ingaggi per interpretare il camion dei pompieri in quella serie animata con il trenino di pongo.Ho visto cose, che voi umani non potete nemmeno immaginare... Tipo. Okay, capisco che il surriscaldamento globale e gli hipster abbiano apportato qualche leggera modifica alla stagionalità, ma il maglione con le renne, davvero?Le paillettes sono una grande tentazione: sbrilluccicano, sono carine... MA basta poco per sembrare una palla da discoteca anni '80.(cosa che non si fa, durante il resto dell'anno leggi qui perché), terminate le feste tutto ciò che implica sbrilluccichii e brillantini dai colori sgargianti (tipo rosso, argento, oro e verde, o qualsiasi altro colore che possa indicare come luogo d'origine una scatola di Giandujotti) va riposto nell'armadio... O in alternativa bruciato, a discrezione.Come al numero due, lo sfalsamento delle stagioni non deve indurre a credere che queipossano andare bene anche quando il sole smette di tramontare alle quattro del pomeriggio.Magliette e, moffole rosse con le renne, scarpette adorabili, calze con gli elfi e cover dei telefoni con motivi che richiamano la fase natalizia, e tutto ciò che non sono ancora riuscita a tipizzare perché la fantasia dei natalofili va di gran lunga oltre alla mia, siete pregati di riporli in una scatola, imballarli, portare la suddetta scatola alle poste e inviarla in Lapponia alla mezzanotte del 26. Grazie.Ultimo ma non ultimo, un appello riguarda l'abito informatico: delizioso studente natalofilo social, tu e la tua passione per il Natale dall'inizio di novembre mi avete arrecato una grave ansia da prestazione. Ogni volte che vedo. Il vostro superspam di foto di alberi di natale mi sta spingendo ad aggregarmi a Greenpeace per tutelare gli abeti. Mentre io ero china sui libri a riempirmi la bocca di paroloni, voi vi abbuffavate impunemente di dolci natalizi, senza poi ingrassare di un etto, ovviamente. Per favore, abbiate pietà di me, e di tutti gli studenti medi: evitate di ricordarci ogni giorno che sta arrivando il hashtagNatale mentre noi siamo ancora in preda all'ansia da studio.Cordialmente, il GrinchAndrea Buticchi